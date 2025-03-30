自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

從咖啡廳買咖啡豆回家自己磨自己煮但成果和店裡喝起來不同，專家說最常見的原因有三個。（取材自unsplash.com@Mike Kenneally）

愈來愈多小型或在地咖啡店開業，連帶讓一杯「好咖啡」的標準越來越高，很多咖啡愛好者在店裡喝到一杯令人驚豔的咖啡後會買豆子回家自己磨自己煮，但成果卻和店裡沖泡的相差甚遠，令人失望。Eating Well採訪咖啡師、咖啡店主等多位專家，指出一般人自己泡的咖啡和店裡天差地別，主要有「測量不精確」、「豆子磨得尺寸不一」和「使用自來水」三大錯誤。

喬治亞州阿爾法利塔（Alpharetta）Boarding Pass Coffee創辦人及負責烘焙咖啡的桑托斯（Murilo Santos）說，他們很常遇到客人在店裡喝完咖啡後很喜歡，向他們買咖啡豆回家自己沖煮，之後回到店裡抱怨味道不一樣、不好喝。

1. 測量不精確

這是多數專家指出的首要原因。丹佛的Lavender Coffee Boutique創辦人索西奧（Lindsey Sozio）說，「精準」是咖啡風味平衡的關鍵，太多咖啡或太少水會萃取過度，咖啡喝起來有苦味，咖啡太少或水太多則是萃取不足，喝起來有酸味或味道不足。

桑托斯說，咖啡產業大家使用公制，因為這會更精確，用磅秤量測是個好方法；Lavazza的紐約訓練經理麥卡錫（Kat McCarthy）說，因為即使每次煮咖啡都用同一支湯匙，舀得量都不同，用磅秤可以確保每次用的量都一樣也精確。

另外，因為每個人喜愛的咖啡口感不同，因此比例也很重要。南卡羅萊納州的Leopard Forest Coffee Company負責人凱利（Adam Kelley）說，大部分滴濾式咖啡和手沖咖啡的咖啡和水的比例是1:18，也就是1克的咖啡豆用18克的水，而桑托斯的店是1:17，麥卡錫則建議滴濾式可以從1:16開始，再依個人口味調整。

2. 磨豆機品質不佳

索西奧說，磨豆機對咖啡風味的影響比咖啡機還大，好的磨豆機可以讓咖啡豆磨製大小一致，這對萃取和風味有極大影響。亞利桑那州圖森（Tucson）EXO Coffee的合作廠商史密斯（Amy Smith）建議使用毛刺（burr）研磨機而非刀片（blade）研磨機。

凱利說，遵循正確的比例和研磨尺寸有助於達到溶解固體的最佳可溶產量，讓咖啡的甜度可平衡酸度和苦味的極端值。

3. 使用自來水而非過濾水

維吉尼亞州威斯維爾（Wytheville）The Grind的行政咖啡師傑克森（Tayler Jackson）說，未使用過濾器絕對會影響咖啡風味，從自來水中添加的氯到礦物、公寓的老舊管線到堆積的水垢，都會讓咖啡味道不佳，尤其是冷泡咖啡。

溫度是另一個關鍵，受訪的專家都認為家用機器製作的滴濾咖啡最佳溫度為華氏195至201度，凱利說低於195度會降低萃取率，咖啡有酸味，高於205度則會讓咖啡變得苦澀。