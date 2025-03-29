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內科醫稱「用嘴巴呼吸」壞處多 這幾種疾病機率大增

編譯潘勛／即時報導
醫師指出，開口呼吸變習慣，對腦部並不好，有很多傷害。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）
醫師指出，開口呼吸變習慣，對腦部並不好，有很多傷害。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

密西根州資深內科醫生及神經科學家陳白冰(Baibing Chen，音譯)最近在TikTok發布影片，講述自己有意識地不由嘴巴呼吸，原因在不僅會傷及牙齒等重要器官，還有傷腦部，並進一步詳述開口呼吸長期下來對身體造成的傷害。

每日郵報(Daily Mail)報導，陳醫生指出自己平時刻意不開口呼吸，因為透過口部呼吸不僅對牙齒、顏面及肺臟不好，還會傷及腦部。

陳醫生表示，研究指出長期用嘴巴呼吸，會破壞腦部節奏，還有血液流到腦部的方式，然後損壞記憶、身體正常功能。

另外睡眠時用口部呼吸，還會讓「阻塞型睡眠呼吸中止症候群」(obstructive sleep apnea)惡化，對心臟有負面影響，讓人接下來中風、失智症的機率增加，「如果長期用嘴部呼吸，顯示個人有深層的醫學或結構問題，建議要去看專科醫生。」

@doctor.bing

3 more things I don’t recommend doing #brain #neurology #brainhealth #neurologist #neuroscience

♬ original sound - Dr. Bing, MD MPH

陳醫生並建議大眾，臨櫃購買的維他命營養補充劑，適度就好，別吃太多。陳醫生說，這些營養補充劑對某些人是恩物，例如鎂能舒緩偏頭痛，還有補充維他命B12、B12，但購買營養補充劑要知道它的內容，還有自己服用了多少。

「營養補充劑不是多多益善」，他就見過一些人吃了太多維他命B6，以至於不能走路；還有吃太多維他命A導致腦壓大增。他要大家記住，營養補充劑不能取代平衡的膳食。

最後，陳醫生表示，大家要記得經常上大號，排掉糞便。腸道與大腦透過腸—腦軸線(gut-brain axis)，牽連得很密切；每三天才上大號一次，或者一天超過兩次，與認知功能下降大有關聯。腸道菌落與上大號次數有關，在腸—腦軸線扮演重要角色，可以多吃高纖食物、希臘優格、發酵食品、大量的水，來讓腸道菌落最佳化。

TikTok

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