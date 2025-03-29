名嘴評論家12星座誰最會講？ 雙子知曉萬物、他顏質口條好適合亮相

哪些星座適合當評論家？示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Los Muertos Crew）

電視、網路、書報等媒體上常見評論家的身影，他們侃侃而談而談的形象深植人心，當代各種社群媒體如YouTube、TikTok、Podcast等更是推波助瀾了評論家的活躍，從政治經濟到文學、時尚、美食等各種領域，都有源源不絕的評論家百花齊放，在社會中傳遞知識和觀點。日本媒體「占TV」便分析了哪些星座適合當評論家呢？

第12名：水瓶座

水瓶座的創意思維非常獨特，但他們只專注於自己，對他人興趣缺缺，這使得他們在評論方面的表現不太突出。如果水瓶座有空閒時間，他們更願意經營自己，而非花時間分析他人。

第11名：巨蟹座

巨蟹座心地善良，常常過度考慮是否會傷害他人，因此在發表言論時會猶豫不決，無法果斷表達。

第10名：射手座

射手座是行動派，與其花時間分析、觀察，他們更傾向於實際行動，因此他們的意見顯得不夠深入。

第9名：雙魚座

雙魚座的評論往往是基於個人偏好，而不是從觀察得來的角度。

第8名：金牛座

金牛座的評論言之有物，具有一定深度，但有時會過於哲學化，讓人覺得繞來繞去聽不懂。

第7名：牡羊座

牡羊座的評論風格一針見血，雖然有趣，但可能帶點攻擊性，會讓聽眾感到不舒服。

第6名：天蠍座

天蠍座擅長分析小眾領域，他們往往是知名度不高但在冷門領域中很受推崇的評論家。

第5名：摩羯座

摩羯座擅長深度剖析和深入評論，因此他們的觀點會獲得專家高度認同。

第4名：處女座

處女座擁有批判性思維，儘管外表清新典雅，但他們的用語卻充滿毒舌和諷刺，反而讓人眼前一亮。

第3名：天秤座

想要成為成功的評論家，良好的人際關係必不可少。天秤座擅長與人溝通，並巧妙地提出自己的觀點，不管是被批評的對象還是電波外的觀眾，他們的柔軟身段總是能給人留下良好的印象。天秤座外型迷人，同時具備作為偶像型評論家的潛質，無論是參與電視節目，還是成為YouTuber網紅，都能吸引眾人的注意。

第2名：獅子座

一般人對所有事物很難有100%的信心，因此不會把「絕對如此！」的語氣掛在嘴邊。然而，評論家的特質就是直言不諱，獅子座正是如此果斷且具有獨特觀點的人。獅子座的強烈意志和自信，會讓人信服「果然如此！」，他們擁有明星般的魅力，作為評論家能夠穩固建立起自己的地位，成為一位具有高度影響力的魅力評論家。

第1名：雙子座

評論家最重要的是擁有情報力，如何獲得大量訊息是勝負關鍵。雙子座在收集情報方面是12星座中最強的，由於他們平常觸及的資訊範圍廣泛，因此能夠應對各種話題，使得他們上知天文、下知地理，在各種類型的談話性節目中游刃有餘，能夠輕鬆地向觀眾傳遞有趣又易懂的訊息，成為大受歡迎的熱門評論家。