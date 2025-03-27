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不想衝動購物讓荷包大失血 這個時間點別上超市

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若不想荷包大失血，最好避免空腹時到超市採買，因為飢餓會影響人做決定，容易衝動購物。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Tara Clark）
若不想荷包大失血，最好避免空腹時到超市採買，因為飢餓會影響人做決定，容易衝動購物。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Tara Clark）

超市商品琳瑯滿目，各種食品或熟食讓人看著、聞著常忍不住誘惑。The Takeout報導，空腹上超市採買很容易讓人買得比預期的多，甚至還可能把購物車塞滿，因為飢餓會影響人做決定，因此若想看緊荷包，應避免在肚子餓的時候去超市採購。

報導指出，飢餓會影響一個人走進商店時做的決定，可能會讓人想買很多高熱量或即食食品，而不是精打細算，而飢餓讓人想瘋狂放進購物車裡的商品不只有食物，國家科學院（National Academy of Sciences）的研究指出，飢餓也會讓人想大買非食品的商品，可能是廚房用具、香氛蠟燭、收銀台擺放的任何商品，最後就是荷包大失血。

飢餓會影響購買決定，是因為當人肚子餓時，大腦會將立即滿足列為優先，而非長遠的考量，飢餓會啟動大腦的獎勵系統，讓特別是高熱量或精緻的食物看起來更誘人，所以即便你只是去超市買個調味料，若當下是空腹，可能會變成多拿了冷凍披薩、洋芋片和含糖飲料。

報導指出，飢餓會讓店裡的東西看起來都不可抗拒，降低自制力，心理學家解釋，低血糖會影響人做決定，讓人購買超出預算，即便進入商店前寫好購買清單、設定花費金額，飢餓可以輕易毀壞這些事前計畫。

因此，明智地安排購物時間是關鍵，列為早上第一件事或下班後立刻去採買可能會有風險，因為那個時段是空腹的，建議在上午十點左右或下午早些時候前往，那些時候肚子通常是飽足的。

若想死守預算，購物的最佳時間是飯後或至少吃過小零食之後。購物前進食可穩定血糖水平、抑制食慾，減少過度消費的誘惑，如果真的只能在飢餓時採買，可以帶一點簡單的零食，例如燕麥棒或一些杏仁，以幫助抑制衝動購物，讓人可以專注於真正需要的東西，也有精神體力計算最實惠的品項，還有尋找營養健康的食物。

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