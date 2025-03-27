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失眠怎麼辦？睡前穿襪子可能讓你更快入睡

編譯盧思綸／即時報導
克里夫蘭睡眠障礙中心專家德洛普指出，睡覺時穿上襪子溫暖雙腳，實際上可降低核心體溫，幫助更快入睡。(美聯社)
克里夫蘭睡眠障礙中心專家德洛普指出，睡覺時穿上襪子溫暖雙腳，實際上可降低核心體溫，幫助更快入睡。(美聯社)

美國有線電視新聞網 （CNN）報導，根據克里夫蘭睡眠障礙中心（Sleep Disorders Center）專家德洛普（Michelle Drerup），儘管聽起來有些反直覺，但是睡覺時穿上襪子溫暖雙腳，實際上可降低核心體溫，幫助更快入睡。

核心體溫是指位於體內深處的心臟、腦部及其它維持生命重要器官的溫度。一般來說，成年人白天核心體溫介於攝氏36.1度至37.2度，平均值落在攝氏37度；10歲以下兒童的核心體溫則更低。隨著夜晚降臨，核心體溫會下降1至2度，幫助身體準備入睡。

德洛普解釋，末梢血管擴張（distal vasodilation）有助於身體降溫，其原理是透過擴張手腳等四肢的血管，增加皮膚散熱，「穿上襪子讓腳變暖，有助於身上其他部位降溫」，他說，「促進腳部血液循環，反而能降低核心體溫」。

事實上，一項2018年的小研究發現，穿上襪子睡覺的年輕男性比沒有穿襪子的對照組平均更快入睡近8分鐘，整體睡眠時間也多出32分鐘，而且夜間醒來的次數較少。

除了穿襪子，睡眠專家也建議，臥室溫度維持在攝氏18.3度可幫助在夜間維持較低的核心體溫。不過，舒適溫度因人而異，有人可能偏好更冷的攝氏15.6度，有人則覺得攝氏21.1度更舒服。

德洛普表示，這其實和睡前洗溫熱澡的原理一樣，「如果睡前稍微提升核心體溫，那麼當體溫下降幅度更大時，也更容易讓人產生睡意」。

不過，猶他大學睡眠中心專家芒特（Jennifer Mundt）提醒，具體還是要看各人情況，重點在於舒適，「如果覺得穿襪子睡覺腳太熱，脫掉也沒關係」，「應該用自己的感覺判對什麼溫度才是舒服的，身體很擅長告訴我們太熱或太冷」。

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