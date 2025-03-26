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你報稅了嗎？ 逾半人尚未動手 平均退稅3271元

記者胡玉立／即時報導
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4月15日是報稅截止日，但全美仍有數千萬納稅人尚未報稅。(美聯社)
4月15日是報稅截止日，但全美仍有數千萬納稅人尚未報稅。(美聯社)

再過三周就是4月15日報稅截止日，但全美仍有數千萬納稅人尚未報稅。國稅局最新數據顯示，當局截至3月14日收到近7040萬份報稅表，比去年同期少1.7%。國稅局依靠電腦快速運作，已處理好6960萬份報稅表。

稅務專業人士曾擔心國稅局裁員可能影響報稅季節運作，但迄今並未出現延誤跡象。事實上，部分納稅人表示，他們報完稅不到一周，退稅款項就已匯入銀行帳戶。

國稅局數據顯示，截至3月14日的平均退稅金額為3271元，比去年同期增加5%。較早報稅者通常是可獲退稅的人，隨著報稅者愈來愈多，平均退稅金額可能下降。

截至3月中旬，仍有逾半數國人尚未提交報稅表。不過，其中有數百萬人可能是因為住在災區，可以延後報稅。

洛杉磯郡今年因為野火成災，報稅和繳款截期已改為10月15日。阿拉巴馬州、佛州、喬治亞州、南北卡羅來納州五個州，以及阿拉斯加州、新墨西哥州、田納西州和維吉尼亞州部分地區，報稅和補稅截期為5月1日。肯塔基州全州和西維吉尼亞州部分地區，報稅和補稅截期為11月3日。

對於不住在聯邦規定災區的大多數國人來說，必須在4月15日以前報稅或申請延期。無法及時報稅者至少應申請延期，最晚可延至10月15日。但非常要緊的是，申請延期報稅，只是延後提交報稅文件，補稅仍須在4月15日之前繳納。

欠稅者若未能按時申報和繳納稅款，將面臨高額罰款。

H&R Block稅務研究所所長菲利普斯(Andy Phillips)表示，納稅人尋求延期的原因很多；數位資產報稅規定不斷演變，愈來愈多人從事零工工作，必須了解如何繳交自雇稅款、預估付款和申報業務收入及支出等，都讓許多人決定申請延期納稅。

菲利普斯說，很多人因為必須補稅而非退稅，往往拖到最後一刻才不情願地提交稅表。但不要忘了，即便是在3月提交報稅表，仍可以等到4月15日以前再補交稅款。

更多相關報導請見周刊03/09「報稅特刊

報稅 退稅 稅表

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