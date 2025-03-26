不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠
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旅遊平台Skyscanner指出，買機票最便宜的日子是周三，而機票降價最多的地方，前三名依序為波多黎各首府聖胡安、佛羅里達州奧蘭多和賭城拉斯維加斯。
今日美國報（USA Today）報導，飛機票價不斷浮動，因此想要找到最優惠的價格有如大海撈針，根據旅Skyscanner統計，85%的民眾在按下「購買」按鈕前希望確認該航班是最優惠價格，因此平台推出應用程式Drops，更能掌握航班票價。
Drops每天分析超過8百億個航班數據，並根據搜尋熱度，重點顯示使用者選擇出發的機場中，過去7天內筆最便宜價格還下降至少20%的機票，數據每小時更新一次，呈現不同日期最新的航班價格，讓人可以臨時瀏覽，也可以查找有更多時間可以規劃的航班。
Skyscanner的全球旅遊趨勢專家琳賽（Laura Lindsay）說，供給和需求是影響票價下跌的主要因素，其他因素還有該路線的受歡迎程度、季節、航空公司間的競爭、燃油價格、飛機種類、艙等等。
根據Skyscanner的數據，平均而言，周三是票價降最多的日子；琳賽說這沒有什麼原因，不同路線在不同日子也可能有很優惠的價格，價格都是變動的，周三不一定是最便宜的一天。
根據Drops，今年機票降最多的目的地前十名分別為：
1. 聖胡安
2. 奧蘭多
3. 拉斯維加斯
4. 邁阿密
5. 紐約
6. 東京
7. 丹佛
8. 洛杉磯
9. 紐奧良
10. 羅德岱堡
根據Drops今年1月的數據，若從美國起飛，票價最省錢的目的地前五名是這些城市：
1. 阿姆斯特丹，平均可省435元
2. 東京，平均可省377元
3. 巴黎，平均可省341元
4. 倫敦，平均可省325元
5. 都柏林，平均可省310元
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