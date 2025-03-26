我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普嚴審綠卡 部分申悄悄停辦 這一類最受影響

麻州一博士生也被捕 終止簽證 6蒙面人逮她：我們是警察

不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據旅遊平台Skyscanner的數據，今年機票票價降最多的目的地為波多黎各首府聖胡安。機票示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Nicole Geri）
根據旅遊平台Skyscanner的數據，今年機票票價降最多的目的地為波多黎各首府聖胡安。機票示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Nicole Geri）

旅遊平台Skyscanner指出，買機票最便宜的日子是周三，而機票降價最多的地方，前三名依序為波多黎各首府聖胡安、佛羅里達州奧蘭多和賭城拉斯維加斯。

今日美國報（USA Today）報導，飛機票價不斷浮動，因此想要找到最優惠的價格有如大海撈針，根據旅Skyscanner統計，85%的民眾在按下「購買」按鈕前希望確認該航班是最優惠價格，因此平台推出應用程式Drops，更能掌握航班票價。

Drops每天分析超過8百億個航班數據，並根據搜尋熱度，重點顯示使用者選擇出發的機場中，過去7天內筆最便宜價格還下降至少20%的機票，數據每小時更新一次，呈現不同日期最新的航班價格，讓人可以臨時瀏覽，也可以查找有更多時間可以規劃的航班。

Skyscanner的全球旅遊趨勢專家琳賽（Laura Lindsay）說，供給和需求是影響票價下跌的主要因素，其他因素還有該路線的受歡迎程度、季節、航空公司間的競爭、燃油價格、飛機種類、艙等等。

根據Skyscanner的數據，平均而言，周三是票價降最多的日子；琳賽說這沒有什麼原因，不同路線在不同日子也可能有很優惠的價格，價格都是變動的，周三不一定是最便宜的一天。

根據Drops，今年機票降最多的目的地前十名分別為：

1. 聖胡安
2. 奧蘭多
3. 拉斯維加斯
4. 邁阿密
5. 紐約
6. 東京
7. 丹佛
8. 洛杉磯
9. 紐奧良
10. 羅德岱堡

根據Drops今年1月的數據，若從美國起飛，票價最省錢的目的地前五名是這些城市：

1. 阿姆斯特丹，平均可省435元
2. 東京，平均可省377元
3. 巴黎，平均可省341元
4. 倫敦，平均可省325元
5. 都柏林，平均可省310元

機票 飛行旅遊

上一則

你報稅了嗎？ 逾半人尚未動手 平均退稅3271元

下一則

比咕嚕還著迷 黑貓一見魔戒就瘋狂亂抓電視螢幕

延伸閱讀

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了
慎選隊伍、注意表情管理 安檢專家：七件事讓搭機更順利

慎選隊伍、注意表情管理 安檢專家：七件事讓搭機更順利
登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的

登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的
華人旅居歐洲3年「沒被偷過」 分享觀光客五大防偷攻略

華人旅居歐洲3年「沒被偷過」 分享觀光客五大防偷攻略

熱門新聞

5星座不僅具備扎實的學習基礎，還能在學術領域持續精進。(圖／123RF)

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

2025-03-22 20:35
圖為運勢占卜示意圖。圖／AI生成

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

2025-03-19 15:00
女子Robyn日前搭乘瑞安航空，行李符合登機行李的大小，但因為輪子稍微超出界線而被收取超大行李費用。(翻攝Robyn TikTok @robyntrout )

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

2025-03-22 19:35
想在開車的同時又省荷包，專家推薦六款車。圖為福特汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高

2025-03-19 22:35
四血型如何應對分擔餐費時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Los Muertos Crew）

四血型聚餐後怎麼算帳 O型隨便算、他付了卻默默覺得不公平

2025-03-19 00:50
清掃達人Ida分享她每周一定會做一次的五項打掃工作，可以讓家中煥然一新。(翻攝Instagram@cleaningwithida)

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

2025-03-24 20:35

超人氣

更多 >
矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒