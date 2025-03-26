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中國國博「鳳冠冰箱貼」大受歡迎 上市8個月賣出百萬件

中國新聞組／即時報導
中國國家博物館推出的文創品「鳳冠冰箱貼」有金屬款（左）和木質款兩種。（取材自國博微信公眾號
中國國家博物館推出的文創品「鳳冠冰箱貼」有金屬款（左）和木質款兩種。（取材自國博微信公眾號

位於北京的中國國家博物館（簡稱「國博」）宣布，該館去年7月19日上架推出的文創小物「鳳冠冰箱貼」，本月25日累計銷量已突破100萬件，歷時8個月又6天。帶動鳳冠IP全系列文創產品銷售額超過人民幣億元，創下國博近20年來單品及系列文創的銷售紀錄。

國博微信公眾號表示，鳳冠冰箱貼的原型為明孝端皇后九龍九鳳冠，是中國首批禁止出境展覽的國寶級文物。這頂鳳冠依明代萬曆時期禮制，鑲嵌紅、藍寶石百餘顆，珍珠4000餘顆，淋漓盡致地展現出明代皇家的美學風範。

據長江日報早前報導，去年7月19日，鳳冠冰箱貼在國博閉館前2小時擺上櫃台，在沒有任何宣傳的情況下，很快就賣出1700個。上架3個多月，鳳冠冰箱貼已賣出近8萬個，隨著筆記本、化妝鏡等10餘款鳳冠系列文創產品陸續上市，銷售總額也很快就突破人民幣1000萬元。

隨著鳳冠冰箱貼暴紅，每天一早都有不少人提前來到國博門口排隊，等著進館搶購這款文創小物。

這款鳳冠冰箱貼有金屬款和木質款兩種。據悉，木質款售價人民幣46元，金屬款人民幣78元。

國博經營開發部副主任廖飛早前告訴中國中央廣播電視總台，一開始也沒料到這款產品會如此受歡迎，他們多次和代工廠聯繫，不斷提高產量。但由於產品精細，比如木質鳳冠要做出類似金屬的光澤，冠上鑲嵌的「紅藍寶石」需要純手工黏貼，因此產量已經達到極限。

中新社表示，鳳冠冰箱貼熱銷，不僅帶動了設計、生產、營銷等上下游產業協同發展，形成可覆蓋多環節的完整文創產業鏈，還創造了逾千人的就業機會。國博文創團隊目前更已開發設計出筆記本、毛絨玩具、馬面裙、雪糕、音樂盒等20餘款相關文創產品。 　

國博預告，近期將推出的鳳冠系列文創新品有：鳳羽鎏彩鳳冠耳飾及胸針、九龍九鳳金屬拼插寶匣。

中國國家博物館以明孝端皇后九龍九鳳冠為原型設計的鳳冠冰箱貼，8個月以來已累計賣出...
中國國家博物館以明孝端皇后九龍九鳳冠為原型設計的鳳冠冰箱貼，8個月以來已累計賣出百萬件。（中新社）
在鳳冠冰箱貼熱銷後，國博文創團隊已開發設計出筆記本、毛絨玩具、馬面裙、雪糕、音樂...
在鳳冠冰箱貼熱銷後，國博文創團隊已開發設計出筆記本、毛絨玩具、馬面裙、雪糕、音樂盒等20餘款相關文創產品。（取材自國博微信公眾號
國博預告，近期將推出的鳳冠系列文創新品：鳳羽鎏彩鳳冠耳飾。（取材自國博微信公眾號
國博預告，近期將推出的鳳冠系列文創新品：鳳羽鎏彩鳳冠耳飾。（取材自國博微信公眾號

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