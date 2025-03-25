我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓野火延燒5天未歇 至少20死 代理總統認了「情況超預期」

白宮國安群聊洩密 沃茲：我建群組、我負全責

被稱「最安全」加密聊天軟體 Signal因川普政府紅了

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Signal是一種加密的聊天軟體，只有被邀請的人才能加入對話，也可以設定自動刪除對話內容的時間，最短只要四秒。（美聯社）
Signal是一種加密的聊天軟體，只有被邀請的人才能加入對話，也可以設定自動刪除對話內容的時間，最短只要四秒。（美聯社）

白宮國安團隊在Signal群組商討軍事機密，引發國安情資外洩的風暴，持續擴大，也意外讓Signal這款加密應用程式受到外界關注。

華爾街日報(WSJ)報導指出，Signal是一款加密聊天應用程式，用戶安裝在手機與桌上型電腦，即可免費使用文字、語音與視訊聊天，用戶凡透過Signal彼此通訊都屬私密且附有「端對端」(end-to-end)加密，換言之，Signal可保護訊息在網路傳輸時，不會被第三者攔截，確保隱私獲得保護。

不料，包括副總統范斯(JD Vance)與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)等政府高階官員本月初透過Signal群組，討論對葉門「青年運動」(Houthi)武裝組織發動空襲的軍事計畫，誤將不相干的大西洋月刊總編輯邀請加入群組，成了洩密管道。

國安專家指出，川普政府高階官員使用消費型手機應用程式商討國家機密，不但嚴重違反安全程序，並構成重大的洩密危機，因此川普也公開坦承：「整體來說，我認為我們可能不會再經常使用它。」

這起事件曝光後，也讓Signal在應用程式商店排名飆升，有加密專家認為，Signal堪稱商用手機最安全的加密應用程式，正因為如此廣為政府官員、情報人員與媒體記者愛用。

Signal加密功能卓越，幾乎不保留用戶使用資料，即便遭到駭客攻擊，或是收到傳票要求提供用戶資料，最多只能提供用戶註冊日與上次使用時間，無法提供訊息傳送日期或傳送對象。

到目前為止未有證據顯示Signal加密演算法遭到破解，不過如果手機被入侵，駭客仍可輕易從被駭的裝置讀取訊息，因此政府不希望任何聯邦官員在私人電子設備分享機密資訊。

一般情況下，凡涉及外國的軍事機密通訊，規定只能在「安全隔離資訊設施」(SCIF)進行，以防被任何不受歡迎的第三者監視，同時手機等電子設備也禁止進入SCIF。

大多數SCIF設置在政府辦公室內，但海外使館也有，還有高階國安官員也會在私人住家設立個人SCIF，方便全天候商討敏感議題；另外政府官員還可透過「高端」(high-side)安全性系統處理機密電郵，不過喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)擔任國務卿期間，處理部分機密文件卻未使用該系統，引發極大爭議。

包括赫塞斯在內的現任官員，都曾對柯林頓任內使用私人電子信箱討論公務而大加撻伐。

赫塞斯 川普 柯林頓

上一則

蘋果6月全球開發者大會 料將發布新作業系統

下一則

一台筆電就搞定 五種方法讓「小才華」變額外收入

延伸閱讀

俄羅斯開出1條件同意黑海停火 川普：美方研議中

俄羅斯開出1條件同意黑海停火 川普：美方研議中
媒體人「誤入」國安群組 民主黨眾院領袖要川普開除防長

媒體人「誤入」國安群組 民主黨眾院領袖要川普開除防長
「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天

「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天
川普寬鬆對等關稅 兩度暗示 可能給予部分貿易夥伴減免

川普寬鬆對等關稅 兩度暗示 可能給予部分貿易夥伴減免

熱門新聞

5星座不僅具備扎實的學習基礎，還能在學術領域持續精進。(圖／123RF)

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

2025-03-22 20:35
圖為運勢占卜示意圖。圖／AI生成

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

2025-03-19 15:00
女子Robyn日前搭乘瑞安航空，行李符合登機行李的大小，但因為輪子稍微超出界線而被收取超大行李費用。(翻攝Robyn TikTok @robyntrout )

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

2025-03-22 19:35
想在開車的同時又省荷包，專家推薦六款車。圖為福特汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高

2025-03-19 22:35
四血型如何應對分擔餐費時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Los Muertos Crew）

四血型聚餐後怎麼算帳 O型隨便算、他付了卻默默覺得不公平

2025-03-19 00:50
清掃達人Ida分享她每周一定會做一次的五項打掃工作，可以讓家中煥然一新。(翻攝Instagram@cleaningwithida)

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

2025-03-24 20:35

超人氣

更多 >
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
心理測驗／公廁會走進哪一間？四選一測出你怎麼甩開煩心事

心理測驗／公廁會走進哪一間？四選一測出你怎麼甩開煩心事
婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為