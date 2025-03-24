耐久耐操家用車 平均上路里程數TOP10

有十款耐久耐操的車，只要維修保養得當，開25萬哩輕輕鬆鬆。圖為墨西哥邊境一輛汽車運輸車在等待海關檢查，運送豐田卡車進入美國。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

「消費者報告」(Consumer Reports)指出，現在生產的通勤車輛假如保養得宜，通常能開到20萬哩才報廢，但有些車款造得更好，能開上更久。

iSeeCars研究200多萬輛市售車輛，發現有十款車，能開的哩程數超過一般的新車，按其最高哩程數，分別如下：

豐田Toyota Sequoia

平均可開 29萬6509哩。不管是看消費者報告還是iSeeCars研究，都會發現豐田車就可靠度上霸榜。Sequoia車在iSeeCars更排行第一，想開到30萬哩以上才報廢，找這款車值得期待。

豐田Toyota Land Cruiser

平均可開28萬236哩。對任何新車，開到30萬哩才報廢都算很多了。但Land Cruiser以其壽命長聞名，就算買一台開10萬到20萬哩的二手車，都不必擔心「命不久矣」。

雪佛蘭Chevrolet Suburban

平均可開26萬5000哩，是最長壽的多功能休旅車之一，比起競爭對手的Ford Expedition、Dodge Durango、Jeep Wagoneer都可靠。

豐田Toyota Tundra

平均可開25萬6022哩。卡車要載重，開到哩程數高時，經常有車結構或機件毛病，但豐田這款暢銷經久的卡車以耐久、壽命長而廣獲好評，要超過25萬哩輕輕鬆鬆。

GMC Yukon XL

平均可開25萬2360哩。它在iSeeCars裡排第五，要撐上20年很容易。

豐田Toyota Prius

平均可開25萬601哩。這款車就是經濟可靠，是車市上最棒的轎車之一，MotorBiscuit指出，其電池更是「強到無話可說」。

雪佛蘭Chevrolet Tahoe

平均可開25萬338哩。雖然RepairPal只把Tahoe這款車在可靠度、維修，在26款中型休旅車裡排21名，但Tahoe就可開哩程上要比很多競爭車款強很多。

本田 Honda Ridgeline

平均可開24萬8669哩。HotCars表示，對期盼自己的車，既有卡車的實用，又有汽車的舒適表現，Ridgeline只要小心開車、定期保養，可以撐上30萬哩。

豐田Toyota Avalon

平均可開24萬5710哩。MotorBiscuit表示，就算中古車，Avalon也可安心，至少撐上10年或更久。

豐田Toyota Highlander Hybrid

平均可開24萬4994哩。這種三排座位、中型跨界休旅車，可靠程度十分出名，可開30萬哩以上，每年維修成本約489元。