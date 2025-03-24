耐久耐操家用車 平均上路里程數TOP10
「消費者報告」(Consumer Reports)指出，現在生產的通勤車輛假如保養得宜，通常能開到20萬哩才報廢，但有些車款造得更好，能開上更久。
iSeeCars研究200多萬輛市售車輛，發現有十款車，能開的哩程數超過一般的新車，按其最高哩程數，分別如下：
豐田Toyota Sequoia
平均可開 29萬6509哩。不管是看消費者報告還是iSeeCars研究，都會發現豐田車就可靠度上霸榜。Sequoia車在iSeeCars更排行第一，想開到30萬哩以上才報廢，找這款車值得期待。
豐田Toyota Land Cruiser
平均可開28萬236哩。對任何新車，開到30萬哩才報廢都算很多了。但Land Cruiser以其壽命長聞名，就算買一台開10萬到20萬哩的二手車，都不必擔心「命不久矣」。
雪佛蘭Chevrolet Suburban
平均可開26萬5000哩，是最長壽的多功能休旅車之一，比起競爭對手的Ford Expedition、Dodge Durango、Jeep Wagoneer都可靠。
豐田Toyota Tundra
平均可開25萬6022哩。卡車要載重，開到哩程數高時，經常有車結構或機件毛病，但豐田這款暢銷經久的卡車以耐久、壽命長而廣獲好評，要超過25萬哩輕輕鬆鬆。
GMC Yukon XL
平均可開25萬2360哩。它在iSeeCars裡排第五，要撐上20年很容易。
豐田Toyota Prius
平均可開25萬601哩。這款車就是經濟可靠，是車市上最棒的轎車之一，MotorBiscuit指出，其電池更是「強到無話可說」。
雪佛蘭Chevrolet Tahoe
平均可開25萬338哩。雖然RepairPal只把Tahoe這款車在可靠度、維修，在26款中型休旅車裡排21名，但Tahoe就可開哩程上要比很多競爭車款強很多。
本田Honda Ridgeline
平均可開24萬8669哩。HotCars表示，對期盼自己的車，既有卡車的實用，又有汽車的舒適表現，Ridgeline只要小心開車、定期保養，可以撐上30萬哩。
豐田Toyota Avalon
平均可開24萬5710哩。MotorBiscuit表示，就算中古車，Avalon也可安心，至少撐上10年或更久。
豐田Toyota Highlander Hybrid
平均可開24萬4994哩。這種三排座位、中型跨界休旅車，可靠程度十分出名，可開30萬哩以上，每年維修成本約489元。
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