心理測驗／公廁會走進哪一間？四選一測出你怎麼甩開煩心事

一項心理測驗解析大家用哪些不同方式忘記煩心事。廁所示意圖。（取材自pexels.com@Fahmi Garna）

工作或人際上的摩擦、情侶間的不快，生活中總是有各式各樣討厭的事情希望趕快忘掉，你會怎麼平復這些繁雜的心緒呢？日本媒體「占TV」透過一項心理測驗，解析大家是用哪些不同方式忘記煩心事。

問題：當你匆匆忙忙跑進廁所，裡面有三間，你會選擇走進哪一個呢？

A：第一間廁所

B：中間的廁所

C：最裡面的廁所

D：哪個都可以

「廁所」象徵著能將討厭的記憶沖走。根據你選擇的廁所，可以測出當你想忘記討厭的事情時，會採取哪些行動。

選A：第一間廁所

正因為急著上廁所，所以選擇第一間廁所是理所當然。代表你是急性子且直率的人，當有討厭的事情發生時，你會不由自主地去做各種事情來分心，試圖甩開不愉快。你可能會找朋友出去玩、喝酒、做些小儀式，讓自己處於忙碌奔波的狀態，討厭的事情就會漸漸忘記。

選B：中間的廁所

中間的廁所給人一種被包圍的安全感。選擇中間廁所的你，代表希望有人保護自己，心裡藏著心事時，你會期盼有人好好聽自己說話，藉由交談來發洩壓力。不過，反覆說相同的事情可能會讓對方感到疲憊。

選C：最裡面的廁所

雖然急著解決，但選擇了最裡面的廁所。代表你是一個內向且認真的人，你不喜歡被人關注或同情，發生不愉快的時候，你會選擇自己默默承受並消化。你習慣在人前假裝沒事，努力獨自解決，但這往往勞心費神也需要更久時間度過。

選D：哪個都可以

因為急著要上廁所，所以對廁所的選擇無所謂。你是個積極樂觀的人，即使有討厭的事情發生，你也會以不在乎小事的心態去應對。然而，由於你不會花時間仔細回顧整件事，可能會重蹈覆轍。