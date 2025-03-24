家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

清掃達人Ida分享她每周一定會做一次的五項打掃工作，可以讓家中煥然一新。(翻攝Instagram@cleaningwithida)

每天打掃家裡對忙碌的現代人來說根本是天方夜譚，洗碗、拖地、除塵等家事似乎看不到盡頭，不可能每天都做完所有家事。清掃達人艾達（Ida）分享，每周做一次換床單、清馬桶、清地毯、擦鏡子和除塵，就能輕鬆讓家裡煥然一新。

Parade Home and Garden報導，艾達經常在Instagram分享她的清潔妙招，有超過80萬位粉絲追蹤，她在近期一支影片中分享她每周一定會做一次的五項家事。

首先是換床單，艾達說有些人喜歡每兩周換一次床單，但她喜歡乾淨床單清新的感覺，所以她會每周換一次。第二是深度清潔馬桶，她說她每周會深度清潔一次馬桶，若是隨手清理，一周會超過一次。

艾達說，她很建議清掃地毯，她每周用吸塵器吸一次家中所有地毯，她還喜歡用小蘇打粉或地毯芳香劑讓地毯聞起來氣味清新，有時她甚至把地毯放在室外幾個小時透氣。

艾達每周會做的打掃還有擦拭鏡子，她會用玻璃清潔劑清理鏡子，或是混合白醋和洗碗精後，用橡皮刮水器清理鏡子。最後是除塵，艾達說這個很常被遺忘，但是是讓家裡乾淨舒適的重要步驟。