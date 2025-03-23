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7大步驟 解構馬斯克如何用DOGE接管聯邦政府

記者許珮絨／即時報導
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馬斯克(左)揮舞阿根廷總統米雷伊(右)贈送的紅色金屬電鋸，高喊「對抗官僚體系」。(美聯社)
馬斯克(左)揮舞阿根廷總統米雷伊(右)贈送的紅色金屬電鋸，高喊「對抗官僚體系」。(美聯社)

早在拜登政府末期，馬斯克就開始展開「政府效率部」(DOGE)籌備行動，集結了一批號稱具備科技、政治與財務專長的顧問，確保政策、財務與技術三方面能夠順利執行。這場行動被某些人稱為「美國第二次大革命」，馬斯克的好友皮西瓦(Shervin Pishevar)形容，川普和馬斯克分別掀起了一場政治風暴與技術風暴，而這兩場風暴都在摧毀同一個「腐朽的結構」。

步驟1 密會核心幕僚 選定USDS做滲透點

總統大選後，馬斯克與團隊迅速展開行動，智囊團除了當時共同領導DOGE的富豪拉馬斯瓦米、現任商務部長盧特尼克、醫療企業家史密斯及助手戴維斯外，還包括川普核心幕僚米勒與其妻凱蒂，以及現任白宮管理暨預算局長沃特等保守派人士，協助馬斯克了解官僚機構運作，鎖定可以介入的目標。

Boring Company總裁戴維斯(右)是馬斯克在政府效率部的主要副手。(路...
Boring Company總裁戴維斯(右)是馬斯克在政府效率部的主要副手。(路透)

馬斯克團隊鎖定美國數位服務局（USDS），該機構2014年成立，協助政府解決IT問題並提升行政效率。因掌握跨機構數位基礎設施存取權，成為馬斯克影響政府數據與決策的關鍵切入點。

步驟2 尋找「高智商的小政府革命者」

馬斯克確立USDS為策略核心後，團隊內部迎來一位關鍵盟友──格里森。她於2024年底重返USDS擔任高級顧問，被視為協助川普過渡的重要人物，隨後被任命為DOGE代理主管，並推動招募新一批年輕工程師，這批人後來成為DOGE重要的技術力量。

馬斯克(左一)與川普核心幕僚米勒(左二)走出川普專機。(美聯社)
馬斯克(左一)與川普核心幕僚米勒(左二)走出川普專機。(美聯社)

去年11月，DOGE在X上招募「超高智商的小政府革命者」，吸引數千封應聘信。為確保團隊能力與忠誠度，馬斯克找來共事逾20年的成本削減專家戴維斯，以及獵頭專家阿基斯，負責面試及篩選應徵者。

步驟3 取得國稅局等機構系統存取權限

與此同時，白宮管理暨預算局、國稅局和社會安全局等多個涉及稅收與支出的機構，收到來自川普過渡團隊的大量探詢，問題涵蓋人事安排、待決行政命令、詳細預算數據及支付系統存取權限。

馬斯克率領的政府效率部迅速接管人事管理局，利用電子郵件施壓公務員辭職。(路透)
馬斯克率領的政府效率部迅速接管人事管理局，利用電子郵件施壓公務員辭職。(路透)

馬斯克盟友則在政府內部擴展勢力，利用過渡期獲取關於電腦系統、合約和人員的關鍵情報。川普今年1月就職後，DOGE在短短一個月內便掌握大部分的政府系統密碼，並試圖存取至少七個敏感資料庫，其中包括社會安全局和國稅局的內部系統。

步驟4 掌握人事、財務雙引擎 安插親信

人事管理局（OPM）和聯邦總務署（GSA）是DOGE的兩大神經中樞，前者負責管理聯邦公務員、擬定人力資源政策，成為政府縮編與人事重組的關鍵推手；後者主掌政府採購和合約、管理政府建物與土地等資產，以及提供技術支持，為聯邦機構運作的後勤支柱。

馬斯克首要掌握人事與資源，在OPM及GSA安插親信，如成本削減顧問戴維斯，利用電子郵件系統施壓公務員辭職，精簡人力；同時透過GSA獲取政府採購與資產管理資料，追蹤資金流向，以便切斷預算與資源。

步驟5 利用AI梳理資料庫 鎖定開鍘目標

AI在DOGE計畫中扮演關鍵角色，團隊將大量政府紀錄和合約資料輸入AI工具，篩選低效、浪費或違背川普意志的項目，並評估自動化技術能否取代部分職能。馬斯克要求聯邦雇員回報工作內容，打算將回覆輸入大型語言模型（LLM），由AI評估職位或部門必要性，作為精簡人事依據。

DOGE團隊開發出一款由xAI模型Grok-2支援的聊天機器人，目的是幫助消除政...
DOGE團隊開發出一款由xAI模型Grok-2支援的聊天機器人，目的是幫助消除政府浪費。(路透)

DOGE正透過微軟雲端運算服務Azure運行AI軟體，存取政府後端系統，細查合約、補助金、公務差旅費、員工薪資及DEI計畫經費等支出。團隊近期利用xAI的Grok-2開發「聊天機器人」，協助識別浪費並提高效率。

步驟6 社群掀輿論、關閉目標機構官網

任何被認為與「美國優先」利益不符的機構或部門都可能被盯上，其中美國國際開發署（USAID）和消費者金融保護局（CFPB）成為第一波整頓對象，大刀正一步步砍向美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）、教育部、國防部等其他單位。

被解僱的美國國際開發署員工離開工作崗位，支持者在USAID辦公室外送別。（路透）
被解僱的美國國際開發署員工離開工作崗位，支持者在USAID辦公室外送別。（路透）

川普政府開鍘前有兩大起手式。首先馬斯克會在X上猛烈抨擊目標機構，甚至發起「您希望DOGE審查國稅局嗎」等民調，以塑造輿論並爭取支持；接著由DOGE工程團隊接管電腦系統，刪除官網與社群帳號。

步驟7 解雇員工、關閉總部 執行接管

隨著DOGE執行接管，裁員與縮減規模成為關鍵步驟。聯邦雇員總數約230萬，截至目前逾10萬人選擇優離或被解雇，其中絕大多數為任職時間不足兩年或仍處於試用期的員工。

終止使用率低的辦公空間租約也是DOGE優先事項，裁員後，目標機構的總部或辦公室亦將不復存在。

終極目標 以科技重塑政府

一名密切注意DOGE行動的官員指出，其終極目標是以機器取代人力，所有可能自動化的事將由機器代勞，科技人員將取代一般官僚。而馬斯克在華府的閃電戰顯示，其願景是建立一個規模更小、實力更弱的政府，進而減少對私人企業的監管，但更能迅速回應總統指示。

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