女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

女子Robyn日前搭乘瑞安航空，行李符合登機行李的大小，但因為輪子稍微超出界線而被收取超大行李費用。(翻攝Robyn TikTok @robyntrout )

女子蘿蘋（Robyn）日前搭乘瑞安航空，她的手提行李箱符合登機行李的大小，但卻被收取75歐元（約81.57美元）的超大行李費用，原因竟然是因為行李箱的輪子超過尺寸測量器的邊緣，讓蘿蘋哭笑不得，說這筆費用讓她心都碎了。

每日郵報（Daily Mail）報導，蘿蘋在聖派翠克節搭乘瑞安航空飛往倫敦，票價是18歐元（約19.58美元），但她卻因為行李箱在測量時超過航空公司的尺寸規定，多繳75歐元的超大行李費用。

蘿蘋在TikTok 上放她當時在機場的測量行李的影片，影片中先是蘿蘋在機場自拍，隨後畫面一轉，她拍攝她正被測量的行李，她的白色行李箱可以放進瑞安航空的尺寸測量器，但其中一個輪子稍微超出測量器下方的界線，因此被判定尺寸超過。

女子Robyn日前搭乘瑞安航空，行李符合登機行李的大小，但因為輪子稍微超出界線而被收取超大行李費用。(翻攝Robyn TikTok @robyntrout )

蘿蘋說，她的行李符合登機大小，別跟她說尺寸超過；她雖然很憤怒，但她仍支付這筆費用並帶著行李上機，她說排在她後面的女子也被收取相同費用，對方當場大哭。

根據瑞安航空的規定，乘客可以免費攜帶一個小型行李上機，該行李必須可以塞進座椅下方的空間，在機上要放在前座乘客的座椅下方，乘客也可以付費攜帶一個10公斤的行李上機，尺寸大小為55 x 40 x 20公分，並嚴格規定這個長寬高規定包含行李的輪子和把手都算在內，若被測量超過，就要支付75歐元。

大批網友回應蘿蘋的影片。有人說瑞安航空一直如此，非常荒謬；另一名網友說她有和蘿蘋一樣的行李箱，她很擔心之後搭瑞安航空也會被收取費用，網友「lottiethehottie」要蘿蘋不要對返程航班感到焦慮，只要確保測量行李時輪子都朝內收起就好。