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種生菜、養香草 23元IKEA「迷你溫室」放家內外都行

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IKEA新推出的迷你溫室放室內室外都適合。(取材自IKEA官網)
IKEA新推出的迷你溫室放室內室外都適合。(取材自IKEA官網)

喜歡種植物但家裡沒有院子放溫室或沒有預算蓋一間溫室的人，宜家家居（IKEA）推出的迷你溫室可說是完美的解決方案，這款溫室長不到50公分，高約35公分，放在室內室外都適合，而且很多植物都能種，從生菜到歐芹，都能放在這可愛的迷你溫室中。

Parade Home and Garden報導，IKEA新推出迷你溫室（Mini Greenhouse），一個售價22.99元，長45公分、寬22公分、高35公分，大一點的售價29.99元，長65公分、寬22公分、高40公分，共有黑、白、藍三色可選。

報導指出，溫室是種植植物和香草的理想環境，但溫室體積大，通常建於室外，大多數的人家中沒有那麼大空間，也沒有那麼多時間和金錢容納一座溫室；對於那些喜歡「拈花惹草」的人來說，IKEA的迷你溫室是完美的種植處。

報導指出，IKEA的迷你溫室可以種生菜、種胡椒，也能種歐芹，溫室的體積不大、重量不重，方便移動、活動性高，喜歡放在哪就放在哪，可以放在廚房，烹飪時若需要香料，旁邊隨手一摘就有，也可以放在窗台，在客廳活動時就能聞到香草散發的天然香氣，也可以放在房間窗台，為家中增添一抹綠意。

家中有寵物者也不用擔心，迷你溫室的拉門可以保護植物免受寵物摧殘，拉門也能保護植栽不受蟲害，放在戶外則可以讓植物不被雨淋或被雪凍壞。

如果對種植物沒興趣，這款迷你溫室也可以當作展示櫃，可以放在書櫃，裡面放收藏品或展示品，或是放在大門口，裡面收納鑰匙等小物。

IKEA

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