會賺錢但不會理財 美國人常犯的四大金錢錯誤

理財顧問列出富裕人士在金錢上最常犯的四個錯誤。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Alexander Grey）

金融服務提供公司Equitable近期民調顯示，八成的美國人擔心是否能負擔每日開銷，將近五成的人想在今年改變自己的理財習慣以減輕財務負擔，約七成的富裕人士說計畫每個月多存5百元或更多。

Go Banking Rates報導，儲蓄是累積財富的方法之一，但還有另一個方法是避免同樣的錯誤重蹈覆轍，Equitable專門為高收入族群提供理財諮詢的理財顧問諾斯（Nasha Knowles）指出四個富裕階級的美國人在金錢上常犯的錯，還有如何避免這些錯誤。

1. 低估所得稅

很多富裕人士不知道一旦收入增加，要繳的所得稅也會增加，隨著所處的級距不同，稅率也不同，富有人士常被所得稅應繳金額的數字嚇到。若想避免這種驚嚇，諾斯建議雇用專業的稅務人士或理財顧問協助規劃稅務。

2. 購買高價物品但沒有考慮相關費用

諾斯說，有些人富裕後開始想花大錢，例如買車、買房，但這些開銷的問題是支出不是只有購買物品的金額，還有很多附加支出如稅金、保險 費等，因此當諾斯的客戶將有這些支出時，她一定會建議他們先和她討論將面臨的全部開銷。

3. 儲蓄和投資金額沒有隨著收入增加而成長

加薪但支出不變是一件很棒的事，多出來的錢最好的去處就是存起來或投資，諾斯說這是增加收入及累積財富的最佳機會。

4. 太常借錢給別人

富裕人士常見的另一個錯誤是太慷慨，覺得自己有義務借別人錢所以常借錢給別人，慷慨沒有錯，但前提是不能讓自己財務吃緊。諾斯說，有些人年收入數十萬元，但因為太常借錢導致錢不夠用，解決方法是在能力範圍借別人錢，應設定借錢對象、金額和理由的界線。