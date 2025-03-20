我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

眾院對中共競爭委員會 要求6大學提供中國學生資料

世界幸福報告出爐「芬蘭8度奪冠」美排24名 比去年退步

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年世界幸福報告出爐，芬蘭連續8年蟬聯榜首。（美聯社）
2025年世界幸福報告出爐，芬蘭連續8年蟬聯榜首。（美聯社）

聯合國資助的機構19日公布2025年「世界幸福報告」（World Happiness Report）顯示，芬蘭連續8年蟬聯榜首；台灣排名第27，領先中國、日本及南韓等東亞國家。

3月20日是聯合國訂立的「國際幸福日」。世界幸福報告目的是促進聯合國永續發展目標，以美國市場研究公司蓋洛普（Gallup）的數據為基礎，由蓋洛普、牛津大學幸福研究中心、聯合國永續發展網站和編輯委員會合作撰寫。

147個國家和地區受訪民眾以0到10分評估他們的生活。由於單年數據比較不穩定，自2013年以來，「世界幸福報告」採最近3年平均結果進行國際比較。

這項排名不僅根據個人對生活滿意度的自我評估，還有依據人均國內生產毛額（GDP）、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度以及貪腐程度等因素衡量。

根據2025年「世界幸福報告」，芬蘭以平均7.736分蟬聯榜首，第2名到第5名依序是丹麥、冰島瑞典、荷蘭，第6名到第10名依序是哥斯大黎加、挪威、以色列、盧森堡和墨西哥。最後2名國家是獅子山共和國和阿富汗，分別以2.998分和1.364分墊底。

美國以6.724分列居24名，是「世界幸福報告」於2012年起公布以來最低排名，又比去年的第23名退步一名。

台灣則以6.669分排名第27，稱霸東亞國家，優於新加坡（第34名）、越南（第46名）、泰國（第49名）、日本（第55名）、南韓（第58名）、中國（第68名）、蒙古國（第77名）、印尼（第83名）和香港（第88名）。

位居前4名國家分別是芬蘭、丹麥、冰島和瑞典，與去年排名一樣。蓋洛普董事總經理利維（Ilana Ron Levey）表示，芬蘭等北歐國家繼續受益於普遍可用的高品質醫療、教育和社會支持系統，福利不平等現象也很低。

「世界幸福報告」編輯海利韋爾（John Helliwell）表示，一些芬蘭專家指出，1939到1940年的冬季戰爭（又稱俄芬戰爭）帶來了團結和信任，他們當年沒有贏得戰爭，但團結一心，有時外部挑戰可以讓人們同心協力。此外，芬蘭人比較關注個人而非物質也是感到幸福的關鍵。

聯合國 瑞典 冰島

上一則

13物品5年後恐將成稀有奢侈品 咖啡也上榜

延伸閱讀

國際佛光會辦兩場論壇 剖析女性終身學習

國際佛光會辦兩場論壇 剖析女性終身學習
蛋價、禽價暴漲惹民怨 哄抬投訴去年8倍

蛋價、禽價暴漲惹民怨 哄抬投訴去年8倍
禽流感緩和蛋價大跌近33% 南加好市多仍缺貨

禽流感緩和蛋價大跌近33% 南加好市多仍缺貨
去年3100萬人背740億醫療債 逾50歲者半數借3000元以上

去年3100萬人背740億醫療債 逾50歲者半數借3000元以上

熱門新聞

網友Claudia在TikTok分享搭飛機時輕鬆升等的妙招，引發網友討論。示意圖。圖為阿聯酋航空商務艙。(路透)

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

2025-03-15 19:35
有些人的個性天生合不來，難以成為好友。示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

2025-03-14 23:10
英國園藝網紅Jamie Walton說，種番茄時在旁邊種羅勒，可以驅蟲和增添番茄風味。(翻攝TikTok@nettlesandpetals )

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

2025-03-14 21:35
小朋友（右）身著哪吒造型服飾在貴陽越界影城與「哪吒2」宣傳展板合影。（新華社）

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

2025-03-15 19:58
你有好奇過披薩盒內的「白色塑膠小桌」是什麼用途嗎？圖為示意圖。(取材自維基百科共享資源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pizza_Funghi_mit_Pizzahalter.JPG)

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

2025-03-16 21:30
好市多量販店也賣奢侈品，財經網站為大家推薦3月七款最實惠。好市多示意圖。(美聯社)

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

2025-03-12 19:35

超人氣

更多 >
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？