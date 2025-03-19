4生肖「春分」運最旺 屬雞遇智慧貴人、他事業突破瓶頸

四生肖春天運勢旺。示意圖。(路透)

農曆節氣迎來「春分」，好運跟著到！《新浪看點》分析，4大生肖包括雞、兔、蛇和馬在這個春天財運無憂，事業運蒸蒸日上，他們將於春天迎來重大轉機，貴人相助，財運亨通，事業更是步步高升。

生肖雞

春天對他們而言如同插上翅膀，好運隨風而至。他們在職場上將遇到一位智謀雙全的貴人，該貴人經驗豐富，眼光獨到，能夠為生肖雞提供重要的職業發展建議，使其事業如破繭成蝶，迎來質的飛躍。此外，財運也相當旺盛，投資精準，資金回報豐厚，讓生肖雞的生活富足無憂，享受財務自由的樂趣。

生肖兔

這個春天將是他們夢想成真的關鍵時刻。在這段時間內，他們將遇見一位溫柔體貼、善解人意的貴人，這位貴人如同春日暖陽，為生肖兔提供無盡的支持與幫助。在貴人的助力下，生肖兔的事業將突破瓶頸，取得亮眼成績，而財運方面也迎來穩定增長，無論是正財還是偏財皆有收穫，使其日子過得紅紅火火，笑口常開。

生肖蛇

這個春天將迎來轉運時機，生肖蛇將遇見一位睿智冷靜、實力強大的貴人，這位貴人不僅能為其事業提供堅實後盾，還能在生活中排憂解難，助其消除障礙。在貴人的引導下，生肖蛇的事業將如虎添翼，一飛沖天，迎來重大突破。同時，財運也隨之暴漲，橫財降臨，讓生肖蛇享受數錢數到手軟的好運。

生肖馬

他們的春天將充滿機遇與挑戰，而一位充滿激情與活力的貴人將為其開拓新局。這位貴人如同春日奔馳的駿馬，激勵生肖馬勇往直前，讓其在職場上大放異彩，收穫眾人讚賞與認可。此外，財運亦十分旺盛，正財穩定，偏財豐厚，使生肖馬在事業與財富兩方面均收穫滿滿，迎來雙豐收的美好局面。