「雁回時」劇名突改原因曝 辛雲來挨酸「古裝醜男」：讓大家見笑了

「雁回時」開播。（取材自劇照）

古裝權謀劇「雁回時」正式開播，該劇原名「貴女」，由陳都靈、辛雲來主演，改編自千山茶客小說「重生之雁回時難求」。劇情融合了宅鬥、懸疑、復仇與朝堂權謀等多重元素，講述女主角莊寒雁從被遺棄的棄女成長為智勇雙全的復仇者，並與大理寺少卿傅雲夕攜手揭開家族陰謀的故事。開播後，該劇因高能劇情與精緻製作迅速登上熱搜，然而劇名臨時更改及男主辛雲來的造型問題也引發熱議。

劇名突改「雁回時」，內幕曝光

根據「搜狐」報導，「雁回時」在臨近開播時，突然由原名「貴女」改名，引發網友討論。據業內人士分析，這一變更可能有兩大考量：一是讓劇名更契合故事內核，二是為後續播出鋪路。新劇名「雁回」寓意女主莊寒雁如孤雁歸來，憑藉智慧與勇氣逆襲復仇，與故事主題更貼合。

對於這一改動，網友意見不一。部分觀眾認為「貴女」更為簡潔直接，便於傳播，而「雁回時」雖然富有詩意，但記憶點較弱，擔心影響熱度。然而，也有劇迷認為新劇名更具深層寓意，符合劇情走向。此外，從市場反響來看，改名並未影響觀眾期待，該劇在騰訊視頻預約量已破百萬，微博 話題閱讀量超4億，熱度依舊高漲。

辛雲來遭吐槽「古裝醜男」，本人幽默回應

除了劇名改動，男主角辛雲來的造型也成為熱議焦點。他在劇中飾演的大理寺少卿傅雲夕原本設定為沉穩內斂的角色，但網友對其古裝造型頗有微詞，甚至將他列為「古裝醜男」。對此，辛雲來本人幽默回應：「收到收到，抱歉讓大家見笑了！」而其工作室也發聲：「其實辛雲來屬於耐看型，希望大家給個機會。」

「雁回時」男主角辛雲來挨酸「古裝醜男」。（取材自劇照）

該話題登上熱搜後，網友的評價不一，有人認為「並不算醜，只是氣質不適合古裝」，也有人直言「他的演技有點木」，但也有粉絲為他抱不平，表示「這兩年內娛古裝男神已不如過去，他其實還可以」。無論如何，隨著劇集的深入，觀眾對其表演是否買單，仍有待後續觀察。

劇情看點：宅鬥、權謀、雙強CP吸睛

雖然劇名變更與男主造型成為話題焦點，但「雁回時」最受關注的還是其精彩劇情。該劇講述女主莊寒雁因家族背叛而含恨而終，重生後回到12歲，憑藉前世記憶步步為營，展開一場精心策劃的復仇。她的主要對手是親姐姐與繼母，兩人聯手奪取她的一切，而莊寒雁則在宅鬥與朝堂權謀之間遊走，尋找翻身的機會。

「雁回時」劇情融合了懸疑、復仇、愛情與權謀鬥爭。（取材自劇照）

男主傅雲夕則是一位身患怪病的大理寺少卿，他選擇娶莊寒雁作為妻子，兩人在試探與合作中逐漸建立信任，最終攜手揭開家族黑幕。劇情融合了懸疑、復仇、愛情與權謀鬥爭，並由「蒼蘭訣」編劇與「致我們單純的小美好」導演聯手打造，品質備受期待。

劇名爭議與男主造型風波難掩熱度

雖然「雁回時」因劇名改動與男主造型問題引發爭議，但這並未影響觀眾對劇集的期待。該劇不僅具備扣人心弦的劇情，還有豪華製作與精美服化道加持，被視為2025年最具潛力的古裝復仇爽劇之一。究竟這場「孤雁逆襲」能否超越爭議，成為爆款，仍有待觀眾見證。