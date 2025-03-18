黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

輝達執行長黃仁勳在GTC大會上與小機器人互動。(路透)

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 18日在GTC大會上宣布了AI 晶片的最新進展，也談到輝達在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的工作。

以下是黃仁勳主題演講的一些重點：

1. Blackwell晶片全面投產，發表新款後繼產品Nvidia Blackwell Ultra

黃仁勳表示，輝達的Blackwell現在已全面投入生產。下一代的Blackwell Ultra系列將在2025年下半年推出。

Blackwell Ultra NVL72平台具有兩倍的頻寬和1.5倍更快的記憶體，將用於加速建立代理型AI、實體型AI和推論模型。

屆時，將問世的GB300 NVL72伺服器，會連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆安謀Neoverse架構Grace CPU，其AI效能比GB200 NVL72提升1.5倍。

輝達表示，預期今年下半年起，合作夥伴包括Aivres、華擎、華碩、鴻海集團、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創與緯穎、思科、戴爾、慧與科技、聯想與美超微等公司，都將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器。

2. 新一代繪圖處理器（GPU）架構「Vera Rubin」將在2026年下半年推出

黃仁勳表示，以天文學家薇拉·魯賓（Vera Rubin）命名的下一代GPU將於明年下半年推出。Rubin擁有一款新的中央處理器（CPU），其效能是先前晶片的兩倍，而且擁有更多記憶體和頻寬。

接著在2027年下半年，輝達將推出Rubin Ultra，它將包含多個連接在一起的GPU。

黃仁勳表示，輝達再下一代的GPU架構將被命名為Feynman，預定2028年推出。

3. 首款用於人形機器人的AI模型

黃仁勳表示，輝達Isaac GR00T N1是世界上首款用於打造人形機器人的開放、可完全客製化的AI基礎模型。該公司將利用合成和實際資料對GR00T N1進行預先訓練，並且向機器人開發商推出開放模型系列。

輝達與谷歌、迪士尼合作開發Newton物理引擎，讓機器人學習如何更精確地處理複雜的任務。Newton將針對機器人學習進行優化，並與Google DeepMind的MuJoCo和輝達Isaac Lab等模擬框架相容。預期Newton物理引擎將於2025年稍晚推出。

Excited to watch Jensen's keynote tmr.



Jensen is probably one of the only few tech CEOs who can talk for hours in depth about his company’s products, something that doesn’t get enough recognition. $NVDApic.twitter.com/VeG0gfcXAW — The AI Investor (@The_AI_Investor) 2025年3月18日

4. 代理型AI的推論模型，本質上是「AI工廠的作業系統」

黃仁勳發表Nvidia Dynamo，本質上是「AI工廠的作業系統」，藉此加速和擴展推論模型。Nvidia Dynamo是作為協調與加速數千個的GPU的推論通訊，利用分散式運算特性於大型語言模型的處理與產生分配到不同的GPU，可針對特定需求單獨將每個階段最佳化，藉此提升AI工廠服務的性能。

黃仁勳他還宣布Llama Nemotron系列推論模型，這將使開發人員和企業能夠建立代理型AI。這些新的推理模式是開放的。

5. 個人AI超級電腦

黃仁勳介紹了Nvidia DGX個人AI超級電腦，由輝達Blackwell AI平台提供驅動。DGX Station和DGX Spark（以前稱為 Project DIGITS）將讓從開發人員到學生的每個人都能利用桌上型電腦製作AI模型的原型、進行微調以及執行運作。

輝達指出開發DGX Spark 和 DGX Station的全球系統製造商包括華碩、戴爾、惠普、聯想。

6. 採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器

這類網路交換器可讓AI工廠能以連接數百萬組GPU加速器的規模運作。AI工廠可跨越不同地點、連接數百萬個GPU，發展至前所未有的規模。

在這塊領域，輝達攜手台積電、鴻海、日月光投控旗下矽品及波若威等台廠，其他生態系成員還包括Coherent、康寧、Fabrinet、Lumentum、SENKO、住友電工和天孚通信等美、日、中廠商。

7. 輝達與通用汽車（GM）合作

黃仁勳表示，輝達正與通用汽車合作，在新一代汽車、工廠和機器人中使用AI。

這項消息衝擊英特爾旗下開發自駕技術的Mobileye Global的股價一度重挫逾6%，收盤跌幅收斂至3%左右。

8.輝達與電信公司合作開發AI原生6G無線網路，做為目前5G網路的後繼網絡

輝達正與T-Mobile、MITRE、思科、ODC和Booz Allen Hamilton合作開發AI原生6G無線網路的硬體、軟體和架構。電信業者將合作再NVIDIA AI Aerial平台上為6G構建原生網路堆疊。

9. 大型科技公司今年繼續採購AI晶片