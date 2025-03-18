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登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的

編譯潘勛／即時報導
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空服員與搭機乘客打招呼，出於禮貌同時還有安檢意味。空服員示意圖。(路透)
空服員與搭機乘客打招呼，出於禮貌同時還有安檢意味。空服員示意圖。(路透)

乘客登機時總是會見到空服人員微笑著說哈囉，空姐拉妮亞(Rania)在自己TikTok影片上表示，甜美空姐這麼做不僅出於禮貌，還端詳你有沒有喝太多、生重病等不適合搭機等安檢功用，此外還判斷遇到飛航急難，哪些人可能願意幫忙。

每日郵報(Daily Mail)報導，拉妮亞指出，空服員受訓時都被叮嚀，要對每個登機乘客打招呼，不光為了出於禮貌歡迎乘客，還有安檢作用，得知乘客是否飲酒過多、健康有異狀而不該搭機，同時觀察若出現緊急狀況時，有誰能夠幫忙。

另一位前空姐也留言補充，身為空服員，打招呼首先是歡迎客人，順便留意有沒有人醉醺醺，或者有棘手舉止。

31歲前空姐芭芭拉‧巴齊里耶里(Barbara Bacilleri)指出，大家一般以為搭機是安全、組織得當的旅遊經驗，但是事實上有很多乘客不知道的事，可以讓搭機陷入不舒服，甚至危險；舉凡為了爭奪座位上方置物櫃空間，還有在機上遇到偷竊，這些都是航空公司不會跟你講的事，而事到臨頭，可能為時已晚。

最驚人的秘密是飛機上也會遇到扒手。芭芭拉表示，大多數乘客心中都沒提防，但是乘客睡著了，或者分心的時候，有人會去你頭上置物櫃翻找值錢東西，或者偷走你手提箱裡的東西，而其他人都不知情。

芭芭拉另指出，你座位上的置物箱空間不必然屬於你。有人或許曉得，隨身攜帶行李在機上並沒有指定好的地點，如此意味有時候你得把自己的隨身行李，放在距離你較遠的地方，因此搭機人士更有理由該提高警覺，留意周遭。

其他TikTok用戶也分享自己登機時遇到的經驗。有人說，自己戴著耳機登機，根本沒搭理空服員，結果那位漂亮的空姐對他說哈囉時，他回應以「晚安」，就被要求要做呼吸檢驗。

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