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朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

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朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

編譯徐榆涵／即時報導
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川普總統前媳婦凡妮莎。（路透）
川普總統前媳婦凡妮莎。（路透）

美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）據傳和川普總統前媳婦凡妮莎川普（Vanessa Trump）熱戀中，據悉這段關係「不算認真」，但「正朝著那方向發展」。

八卦媒體Page Six報導，知情人士透露，「兩人有很多共同點，都已經習慣了大眾審視，也都知道如何維護隱私。他們都為人父母」。據悉47歲的凡妮莎和49歲的伍茲最初是朋友，但後來關係逐漸升溫。

知情人士指出，「他們很般配；頭腦冷靜，喜歡避免戲劇性事件，並有很多相同的價值觀，」稱老虎伍茲過去「總是試著與不適合他的女孩約會」。每日郵報則指出，他們從去年感恩節才開始約會，兩人正在「慢慢來」，但這段關係可能會變得「很認真而長久」。

一位知情人士指出，凡妮莎「不會被他的明星地位迷倒；就算他不出名，她也會和他約會。她對名氣沒興趣；這就是他最喜歡她的地方……接下來就讓我們拭目以待吧。」

目前還不清楚兩人是如何相識的，但他們都住在佛羅里達州，而凡妮莎的長女凱伊（Kai Trump）是很投入的高爾夫球手。她曾參加過錦標賽，並經常與祖父川普一起打球。

據悉17歲的凱伊還和伍茲的兩名孩子，也就是17歲女兒珊姆（Sam）和16歲兒子查理（Charlie）就讀同一所學校，所以凡妮莎可能在佛州棕櫚灘的班傑明學校（The Benjamin School）與單身的老虎伍茲有交集。

據報導，兩人住所距離只有20分鐘路程，早在2月時就被發現雙雙出現在附近的一場高爾夫球錦標賽中。知情人士指出，「她會去他在木星島（Jupiter Island）上的住處。他們並沒有同居。她會來過夜，然後早上離開。一周可能會來過夜幾晚。」並指兩人只是喜歡一起吃飯、玩耍和閒聊，因此決定先低調不公開。

對此，老虎伍茲和凡妮莎的代表皆未回應置評要求。

老虎伍茲2010年因外遇醜聞，與妻子艾琳諾德格林（Elin Nordegren）離婚以來始終單身，至於凡妮莎2018年與川普長子小川普（Donald Trump Jr.）離婚後，也沒有公開與任何人約會。

美國高爾夫球名將老虎伍茲。（路透）
美國高爾夫球名將老虎伍茲。（路透）

小川普 老虎伍茲 佛州

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