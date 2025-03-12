名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

好市多量販店也賣奢侈品，財經網站為大家推薦3月七款最實惠。好市多示意圖。(美聯社)

不論你是否狂愛奢侈品，或是有送高品味禮品的需求，其實量販店好市多 (Costco )有些奢侈品價格低到超乎想像，可以為你省下不少錢。「GoBankingRates.com」為大家列舉出七款高端但在好市多售價比品牌專櫃便宜的商品如下：

▏凡賽斯（或譯范思哲）希臘風陽光綠石英表(Versace Hellenyium Green Sunray Dial Quartz Watch)

好市多售價599.99元。

這款凡賽斯手表主打金銀兩色不鏽鋼表帶及綠色表面。瑞士生產，具防水功能，類似的手表在凡賽斯官網牌價1150元。

▏蔻依哈瓦那棕色太陽眼鏡(Chloe Havana Brown Sunglasses)

好市多售價147.99元。

這款貴氣自露的蔻依太陽眼鏡售價不到150元，非常划算；同款市價要445元。

▏海洋拉娜高效保濕乳霜(La Mer Creme De La Mer Moisturizing Cream)

好市多售價3.4盎司裝349.99元。

海洋拉娜是奢侈護膚品的終極品牌，其招牌產品依然是愛美女士鍾情的上品。3.4盎司裝目前還有額外降價，現在買真是格外便宜。專櫃價可是要610元。

▏百瑞德莫哈維之影淡香精(Byredo Mojave Ghost Eau de Parfum)

好市多售價3.4盎司裝194.99元。

這款精品香水主打前調黃葵籽、牙買加水果；中調紫羅蘭、檀木、木蘭；後調麝香、琥珀、雪松。市價是320元。

▏戴森多功能造型器(Dyson Airwrap)

好市多售價579.99元。

這種功能齊全的造型器功能齊全，可以吹乾、吹整捲髮、造型、理順頭髮。好市多專賣款還有搭配外出收納包。

▏Plaza黃金鱘魚魚子醬(Plaza Golden Osetra Caviar)

好市多售價8.8盎司裝549.99元。

如果想送豪華禮，缺了高端魚子醬就不齊全。這種薄鹽版的純黃金魚子醬在好市多是最頂級品。類似的魚子醬零售價1190元。

▏14克拉金鑽網球手鍊(14-Karat Gold Diamond Tennis Bracelet)

好市多售價3499.99元。

有白金、黃金兩款可選，這款經典網球手鍊主打64顆圓形、總重4.00 ctw、淨度VS2、I色鑽石。

「GoBankingRates.com」網站強調，上述價格以2025年3月6日為準，最終價格或存貨以好市多公布為準。