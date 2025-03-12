我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街對美股轉向懷疑論 高盛：「科技七雄」變「科技七熊」

川普下個關稅戰目標鎖定了？白宮砲轟日本稻米關稅

AI教父黃仁勳現身台劇演醫師？網笑噴：哪裡找來的

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣八點檔劇情玩換臉哏，赫然出現「黃仁勳」。（取材自YouTube）
台灣八點檔劇情玩換臉哏，赫然出現「黃仁勳」。（取材自YouTube）

台灣八點檔萬哏齊發，民視「好運來」近期劇情進入轉折點，戲裡劉至翰、余政鴻被安排透過AI醫療技術進行「換臉」，而執行此技術的「朱醫師」，一頭白髮、穿著黑色皮衣，如此熟悉裝扮，一現身就令觀眾驚呼：「黃仁勳？」只見仿似AI教父黃仁勳的演員在鍵盤上飛快執行技術，令網友笑噴：「到底從哪裡找來這麼像的演員？」

戲裡，劉至翰為追查父親車禍身亡的真相，當案情出現一線生機時，他身涉險境，親自出面與嫌犯「高海生」（余政鴻飾）談判，未料落入陷阱，爭執之間兩人墜海，劉至翰失去意識，余政鴻起歹念，利用「換臉」企圖取而代之。

八點檔落海、失憶、變臉哏經常使用，以利劇情轉折、角色變化，但劉至翰、余政鴻換臉橋段，卻是周邊人物特別吸睛，「朱醫師」扮相頗有向AI教父黃仁勳致敬之意，劇組透露，其實「朱醫師」是「好運來」的執行製作人，身上的皮衣還是製作人蕭大陸提供。

除了山寨黃仁勳，該換臉橋段播出後也引發熱議，對於戲裡的演員手裡拿的是20多年前的手機，卻有如今高科技的電腦技術，劇情年代的錯亂，令人匪夷所思，也有網友認為「變臉哏」20多年前「台灣霹靂火」中就出現過，批長壽劇「老哏連發」，酸劇情：「這個高科技變臉，根本是鬼扯的科幻片」。

台灣八點檔「好運來」演出換臉橋段。（取材自YouTube）
台灣八點檔「好運來」演出換臉橋段。（取材自YouTube）

黃仁勳 AI

上一則

Burberry愛在倫敦 盔甲武士與巨星共乘

下一則

公廁衛生紙有汙漬別用 網揭噁心真相 醫生點頭：恐傳染病毒

延伸閱讀

黃仁勳也愛用 AI搜尋引擎Perplexity進軍台灣

黃仁勳也愛用 AI搜尋引擎Perplexity進軍台灣
冷眼集╱同樣是捐款 曹興誠與黃仁勳差在這2字

冷眼集╱同樣是捐款 曹興誠與黃仁勳差在這2字
NvidiaGTC大會3月召開

NvidiaGTC大會3月召開
穿皮衣抄襲黃仁勳？雷軍：太滑稽…員工卻爆他還抄過這位大神

穿皮衣抄襲黃仁勳？雷軍：太滑稽…員工卻爆他還抄過這位大神

熱門新聞

四生肖在春天好運當頭。示意圖。(路透)

冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂

2025-03-06 23:40
三生肖今年健康運勢最佳。（取材自pexels.com@Tirachard Kumtanom）

今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉

2025-03-08 23:05
四生肖春天迎來好運。示意圖，非新聞當事者。(路透)

蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助

2025-03-04 22:40
4血型誰是對事物一絲不苟的「完美主義者」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Amina Filkins）

4血型完美主義排行 AB型要做到極致、他最愛講「隨便啦」

2025-03-05 22:40
網友分享美國返鄉伴手禮清單。（取材自小紅書@矢量圖形）

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

2025-03-10 22:05
一名投資分析師談大賣場好市多的獲利來源。(路透)

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

2025-03-09 03:40

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬