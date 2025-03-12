AI教父黃仁勳現身台劇演醫師？網笑噴：哪裡找來的

台灣八點檔劇情玩換臉哏，赫然出現「黃仁勳」。（取材自YouTube）

台灣八點檔萬哏齊發，民視「好運來」近期劇情進入轉折點，戲裡劉至翰、余政鴻被安排透過AI 醫療技術進行「換臉」，而執行此技術的「朱醫師」，一頭白髮、穿著黑色皮衣，如此熟悉裝扮，一現身就令觀眾驚呼：「黃仁勳 ？」只見仿似AI教父黃仁勳的演員在鍵盤上飛快執行技術，令網友笑噴：「到底從哪裡找來這麼像的演員？」

戲裡，劉至翰為追查父親車禍身亡的真相，當案情出現一線生機時，他身涉險境，親自出面與嫌犯「高海生」（余政鴻飾）談判，未料落入陷阱，爭執之間兩人墜海，劉至翰失去意識，余政鴻起歹念，利用「換臉」企圖取而代之。

八點檔落海、失憶、變臉哏經常使用，以利劇情轉折、角色變化，但劉至翰、余政鴻換臉橋段，卻是周邊人物特別吸睛，「朱醫師」扮相頗有向AI教父黃仁勳致敬之意，劇組透露，其實「朱醫師」是「好運來」的執行製作人，身上的皮衣還是製作人蕭大陸提供。