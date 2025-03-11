郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思

有些人旅行時會選擇坐郵輪 ，但對這個海上的龐然大物可能了解不多。一名在郵輪上工作的女子在她的TikTok 影片中揭露郵輪不為人知的秘密，說乘客知道這些事情後，一定會用不同以往的眼光看待郵輪，例如郵輪上有太平間。

每日郵報（Daily Mail）報導，網友「@your.beauty.dose」經常在TikTok上分享她在郵輪工作的心得或乘客須知事項，她近期一支講述郵輪較不為人知資訊的影片吸引超過八百萬次點閱。

影片提到，郵輪上有太平間，使用的次數比大家想像的還多；@your.beauty.dose說，若有旅客不幸過世，遺體就會存放在太平間，直到停靠下一個港口。

接著是「鳳梨房間」，若郵輪上有個房間的門上貼有上下顛倒的鳳梨圖案，那不是裝飾，而是一個暗號，是想玩交換伴侶的人在尋找志同道合的人。

若在郵輪上惹事或犯罪，別以為不會受到制裁，@your.beauty.dose說郵輪上也有監獄，犯罪者會被關在裡面直到停泊下個港口，執法單位便會接手處理。

@your.beauty.dose說，郵輪幾乎不會有食物被浪費，剩食會以不同面貌出現在下一餐，因此這一餐的湯c很可能是上一餐剩的配菜。

在郵輪工作超過10年，航行超過六種航線、一千趟的專業歌手蘿倫（Lauren Heavner）說，郵輪上有專業醫療人員，一艘載有4千位乘客的郵輪，大概會有兩位醫師和六至七位護理師，以便隨時應對乘客的各種病症，從暈船到更棘手的情況都可能遇到，即便是很有經驗的郵輪乘客也可能暈船，因為海上的情況永遠不同。