戳破豪奢表象 10個徵兆代表某人看似有錢但早已破產

節儉生活的網紅Austin Williams分享十個某人看起來有錢但其實已暗中破產的徵兆。破產示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ahsanjaya）

有些人看起來很有錢，社群媒體上都是精品或名車，但有些人是真的有錢，有一些人則是打腫臉充胖子。Go Banking Rates報導，以節儉生活為主題拍片的網紅威廉斯（Austin Williams）在最近一支影片中，提出他認為顯示某人已經暗中破產的10個徵兆。

1. 生活水準和職業不相符

不是所有的工作都能支持豪奢的生活，若有人過生活的方式和他的職業不符合，表示他可能已偷偷破產，舉債假裝富豪；威廉斯說，我們都遇過一種朋友，用最好的物品、常享樂，但當你問他職業時，他的收入和花錢方式不成正比。

2. 把收入和財富混為一談

威廉斯說有人可以有高收入但仍破產，因為他沒有累積資產，他們分不清收入和財富，那些其實已破產的人會把收入花光，無錢可存。

3. 開的車比住的房好很多

若一個人的車比房子貴很多，他可能花大錢買車，但銀行戶頭所剩不多。

4. 一有多的錢就立刻花掉

暗中破產的人一拿到錢很容易就立刻花掉，他們不會計畫把多的錢拿來儲蓄。

5. 計畫用還沒賺到的錢買東西

除了把錢花光，暗中破產的人還會吹噓他計畫買的物品，但用的是還沒賺到的錢；他們不會在經濟上有所進展，因為他們會花光每一塊收入。

威廉斯說，破產者有一種花掉自己賺的每一分錢的態度，哪怕那些錢是未來的錢，若現在買不起某樣物品，那就不該用未來的錢購買，而是應該把錢存起來去投資，這樣當未來的錢到手時，買那樣物品就不是問題了。

6. 花錢沒有規律

暗中破產者的消費習慣可能沒有規律，購買昂貴物品時，他們不會拉長購買間距，而是在同一時間進行一連串這樣的購買。

7. 不在意小錢

小事情積累後可能成大麻煩；暗中破產者不在意如每天一杯咖啡或定期叫外送的錢，這些看似微不足道的費用累積起來也是一大筆開銷。

8. 倒數發薪日

暗中破產者可說是月光族，常很早就把薪水花光，所以也容易倒數看還有幾天下個月薪水才要入帳。

9. 「活在當下」

威廉斯說暗中破產者把錢都花在當前的事物，沒留半毛錢保障未來；解決這問題的方式是制定預算，算出一周需要的開銷。

10. 努力打腫臉充胖子

威廉斯說，暗中破產者花光收入購買高檔用品，營造自己富有的形象，但其實經濟拮据，真正的富豪看起來一點都不有錢，他們過簡樸的生活，因此有多餘的錢可以投資累積財富，若把錢全花光，只能得到一堆東西但沒有財富和資產。