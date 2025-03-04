簡單又不用花大錢 三種方法讓家裡變身「豪宅風」

TikTok網紅分享讓家中看起來像豪宅的三個小方法。示意圖。（取材自pexels.com@Jean van der Meulen）

住豪宅是不少人的夢想，但實現這個夢想有一定的困難度。TikTok 網紅麗茲（Liz Pacini）分享三個讓住家變得看起來很高級的方法，每一種方法都既簡單又不需要花很多錢，就能滿足自己的豪宅夢。

Parade Home&Garden報導，麗茲時常在TikTok上分享住家裝潢或DIY居家物品的方法，有超過15萬人追蹤，她最近在影片分享如何在有限的預算內讓家看起來像個豪宅。

1. 加入黑色元素

黑色永不退流行，黑色會產生美麗的對比，但又不會非常刻意或突兀，是室內設計師讓室內裝潢看起來更上一層樓的秘密武器。家中裝潢加入黑色的物品可以製造出優雅、有設計過的氛圍，營造出時尚的氣息。

黑色可以用很多方式添加，例如把門或窗戶的木框漆成黑色，或是把櫃子的把手或旋鈕換成黑色的，也可以擺放黑色裝飾品。

2. 鋪樓梯地毯

在樓梯上鋪地毯也是一個方法，這樣不僅能保護樓梯在每天被踩上踩下的過程中磨損破裂，延長壽命，還能讓家裡看起來更有型，可以選擇美麗或有趣圖案的地毯，讓樓梯看起來更美。

3. 裝設特色牆壁

一道有特色的牆壁也能讓家中變身。特色牆壁可以很簡單，把焦點牆漆上單一的大膽色調，若想要周末進行一些有趣的DIY項目，可以選擇添加魚鱗板或木板條；另一個選擇是使用有趣圖案的壁紙來提升室內的氛圍，如果不想長期貼著風格過於強烈的壁紙，也可以選擇傳統壁紙。