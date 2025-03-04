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重磅快評／台積電美國大投資 就能換得台灣安全？

聯合報主筆室
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美國總統川普（圖右）和台積電執行長魏哲家（圖左）3日共同宣布，台積電將在美國加碼投資1000億美元。（路透）
美國總統川普（圖右）和台積電執行長魏哲家（圖左）3日共同宣布，台積電將在美國加碼投資1000億美元。（路透）

川普1.0時代，台積電宣布到美國亞利桑那州建廠，進入川普2.0時代，台積再宣布擴大投資千億美元，計畫投資總額高達1650億美元。這次不只建廠，連先進封裝及研發中心都要前進美國。台積被推上第一線與商人總統打交道，這次更背負了「護國神山」的重責大任，接下來的大家要問的是：這樣是不是就能夠換得台灣安全？

這件事情要分幾個層次來看。

第一件事是台積美國大投資對它是好事還是壞事？台積當然是被迫的，但既然台積電必須和川普做成交易，與其接英特爾（intel）的爛攤子，不如自己提出完整的計畫，從這點來看，這是台積在現實情況下不得不然的選擇。只是，當外界以為可以換得「免死金牌」，台積不會被逼著教會英特爾怎麼做晶片，事情有沒有這麼樂觀？會不會最後台積落得既要去美國大投資，之後又得被逼著接英特爾？誰也說不準。

眼下對台積電是有立即衝擊的。這一家民營公司來說，四年要砸下一千億美元，即使是分年投資，仍是沉重的負擔。而這筆錢本來要投資台灣，卻要移往美國，還不包括供應鏈的連鎖投資，說不會排擠到在台投資是騙人的。也因此，台積電美國存託憑證（ADR）及台股今日一開盤即下跌，足以說明市場如何看待此事。更令人擔憂的則是台積先進製程一併移往美國，還要設立研發中心，等於是台積電完全「複製貼上」到美國，這樣還能根留台灣？

第二個層次來談國家安全。

對台灣來說，最在意的是台積電如此真金白銀向美方輸誠，就能換得台灣安全嗎？先看看川普怎麼說。他被問到如果中國大陸犯台，這項投資案能否最小化晶片產業受創對美國的衝擊？川普說，「那會是毀滅性的事件，但至少美國能在晶片產業中占一席之地」。川普又說，「如果台灣出事，美國將在晶片產業中獲得很大的影響力」。這話聽起來並非保證台灣安全，反而談的是即使台灣有事，美國仍握有足夠的高階晶片，不必擔心。

這就是美國再三施壓台積的原因。美方打的算盤是，台積電在美擴大設廠，將使得未來美國在高階晶片全球市占率由預估的28%上升到40%，台灣的地位自然就下降。

當然，蓋一座晶圓廠之後還要能順利量產，先前台積董事長魏哲家就說過在美國設廠的辛酸，這一切並非台積能完全操之在己。另外，台積赴美成立的研發中心與在新竹的研發中心是否能做區隔？也許是台積可保留運作的空間。至少，在美國仍有需要台積的時候，這就是台灣的價值。

按照民進黨政府的邏輯，台灣人民不可以疑美，但眼看著川普政府步步進逼，台積被推上火線，官員們迄今空洞蒼白的承諾及無所作為，讓人民感到無力。情勢千變萬化，川普的要求不會只有逼迫台積電投資這一項，把「護國神山」一味壓在台積身上，對一家民營公司是不可承受之重。面對美方霸權及國際局勢，誰當家作主就該誰一肩承擔且無法迴避。（文章轉載自聯合報主筆室）

台積電 川普

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