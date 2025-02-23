旅館安全嗎？空服員教房間檢查重點 4處最容易藏人

旅館房間也可能暗藏危機；示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

外出旅遊入住飯店、旅館，除了房內衛生外，空姐也傳授幾個飯店入住必做的安全檢查步驟，確保自身安全。荷蘭皇家 航空（KLM）的空服員艾斯特（Esther）提到，旅客入住飯店時應該將水瓶滾過床底，以確認床下安全。如果水瓶「沒有從另一邊出來」，那麼可能就得當心了。

根據「鏡報」報導，艾斯特建議旅客入住飯店時，應該將一瓶水滾過床底，如果水瓶無法從另一端滾出，可能代表床下藏有異物或可疑人士，建議立即通知飯店人員協助檢查。

西班牙籍空服員波妮塔（Demi Bonita）則提醒旅客，可以在門縫間夾入「請勿打擾」的房卡，藉此判斷是否有人趁房客外出時進入房間。

另一名機組人員也建議旅客入住飯店時，應該檢查房內4大可能的藏匿處，包括門後、窗簾後方、大型櫥櫃內部、床下等區域。這些安全檢查步驟不僅能確保住宿品質，更能保障旅客的人身安全。

此外，不少人有過入住飯店，被床鋪的臭蟲（床蝨）叮咬的經驗。具有15年飯店工作經驗的海莉（Halee）分享了防範床蝨的重要建議。她表示，入住飯店時應該先關燈拉上窗簾，使用手機閃光燈檢查床單、床角等容易藏匿床蝨的區域。由於床蝨具有夜行性，在黑暗環境下較容易發現牠們的蹤跡。透過這些簡單的檢查方式，能讓旅客在旅途中更加安心。

你住的飯店安全嗎？空姐傳授「進房必做步驟」 1瓶水就能檢查

TVBS新聞網