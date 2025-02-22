我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯獲CPAC民調壓倒性支持競選下屆總統

俄羅斯副外長：美俄代表計畫2周內再次會談

延緩失智靠這招 養成「1習慣」是預防關鍵 研究點出3大好處

聯合新聞網／即時報導
近期的磁振造影研究發現，雙語者的大腦體積較大，這可能是他們較能抵抗失智症的關鍵因素。示意圖。（AI生成）
近期的磁振造影研究發現，雙語者的大腦體積較大，這可能是他們較能抵抗失智症的關鍵因素。示意圖。（AI生成）

過去已有研究指出，學習第二語言有助於延緩失智症，無論當事人的職業、教育程度等背景因素如何，雙語者平均比單語者晚5.4年出現症狀，顯示語言能力對大腦健康有正面影響。然而，這種現象背後的原因一直是科學家們急欲探討的課題。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，近期的磁振造影（MRI）研究發現，雙語者的大腦體積較大，這可能是他們較能抵抗失智症的關鍵因素。加拿大蒙特婁麥基爾大學（McGill University）學者菲利浦斯（Natalie Phillips）解釋，腦容量較大的人在經歷老化損傷時，能夠承受更長時間的退化過程，避免過早達到失智症的臨界點。

科學家還發現，雙語者的大腦在語言及記憶相關區域的腦細胞較多，學習和情感控制的區域也較發達。當大腦因疾病退化時，能透過不同神經通路維持認知功能，減緩思維衰退。研究進一步指出，持續使用兩種語言能增強決策、注意力與問題解決能力，並提升大腦的適應力，即使在成年後開始學習新語言，仍然能刺激腦部運作以延緩認知退化。

伊利諾州西北大學（Northwestern University）的語言學家馬里安（Viorica Marian）說明，即使是成年後或老年時學習新語言，對於刺激大腦保持思維敏銳仍有助益，因為學習第二語言的時間越長，大腦的神經網絡就越活躍，進而降低失智症風險。

此外，磁振造影的結果顯示，雙語失智症患者的大腦海馬迴（負責記憶的區域）活動下降幅度較小，代表雙語能力有助於維持記憶功能，而不只是單純讓大腦變大。

不過，約克大學（York University）神經科學家畢里史托克（Ellen Bialystok）也提到，雙語能力並不能完全預防失智症，僅是有效延緩發作時間。他補充，當雙語者最終出現認知障礙時，其退化速度可能較快，但這種現象的出現時間會較晚，讓家人有更多時間做準備。

隨著全球高齡化趨勢加劇，鼓勵學習多語言不僅有助於個人健康，也對公共醫療系統帶來正面影響。專家呼籲，透過健康飲食、規律運動及學習新技能，可降低約40%的失智症風險。無論年齡大小，積極接觸不同語言，都能強化大腦認知儲備，延緩失智症的發作。

失智 伊利諾州 西北大學

上一則

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

延伸閱讀

失智長者「抽象思考能力」退化 醫師提5點建議防走失

失智長者「抽象思考能力」退化 醫師提5點建議防走失
研究：50歲前「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

研究：50歲前「這些習慣」可降腦中風、失智症風險
平均比美國人多活8年 希臘「長壽島」幾乎沒人失智 愛喝2飲品是關鍵

平均比美國人多活8年 希臘「長壽島」幾乎沒人失智 愛喝2飲品是關鍵
醫藥／輕忽慢性發炎 可能損傷神經元 恐變失智症

醫藥／輕忽慢性發炎 可能損傷神經元 恐變失智症

熱門新聞

四生肖被幸運之神眷顧好運連連。示意圖。（取材自pexels.com@Vija Rindo Pratama）

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

2025-02-16 00:15
「2024年娛樂明星商業價值TOP10」榜單出爐，楊紫（左）和王一博（右）名列第二、三名。（取材自微博）

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2025-02-18 21:09
還沒成熟的酪梨有幾個催熟方法，也有直接食用的方法。酪梨。（取材自pexels.com@Foodie Factor）

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

2025-02-21 20:05
和某些星座的好友在一起，總能感到莫名安心。情境示意圖。(圖╱123RF)

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

2025-02-15 20:00
12星座「不回顧過去」排名。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

2025-02-19 22:40
在家洗滌和保養羽絨外套不困難。示意圖。（取材自pexels.com@Vlad Chețan）

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

2025-02-20 21:05

超人氣

更多 >
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財
花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養

花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養
一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一