延緩失智靠這招 養成「1習慣」是預防關鍵 研究點出3大好處

近期的磁振造影研究發現，雙語者的大腦體積較大，這可能是他們較能抵抗失智症的關鍵因素。示意圖。（AI生成）

過去已有研究指出，學習第二語言有助於延緩失智 症，無論當事人的職業、教育程度等背景因素如何，雙語者平均比單語者晚5.4年出現症狀，顯示語言能力對大腦健康有正面影響。然而，這種現象背後的原因一直是科學家們急欲探討的課題。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，近期的磁振造影（MRI）研究發現，雙語者的大腦體積較大，這可能是他們較能抵抗失智症的關鍵因素。加拿大蒙特婁麥基爾大學（McGill University）學者菲利浦斯（Natalie Phillips）解釋，腦容量較大的人在經歷老化損傷時，能夠承受更長時間的退化過程，避免過早達到失智症的臨界點。

科學家還發現，雙語者的大腦在語言及記憶相關區域的腦細胞較多，學習和情感控制的區域也較發達。當大腦因疾病退化時，能透過不同神經通路維持認知功能，減緩思維衰退。研究進一步指出，持續使用兩種語言能增強決策、注意力與問題解決能力，並提升大腦的適應力，即使在成年後開始學習新語言，仍然能刺激腦部運作以延緩認知退化。

伊利諾州西北大學 （Northwestern University）的語言學家馬里安（Viorica Marian）說明，即使是成年後或老年時學習新語言，對於刺激大腦保持思維敏銳仍有助益，因為學習第二語言的時間越長，大腦的神經網絡就越活躍，進而降低失智症風險。

此外，磁振造影的結果顯示，雙語失智症患者的大腦海馬迴（負責記憶的區域）活動下降幅度較小，代表雙語能力有助於維持記憶功能，而不只是單純讓大腦變大。

不過，約克大學（York University）神經科學家畢里史托克（Ellen Bialystok）也提到，雙語能力並不能完全預防失智症，僅是有效延緩發作時間。他補充，當雙語者最終出現認知障礙時，其退化速度可能較快，但這種現象的出現時間會較晚，讓家人有更多時間做準備。

隨著全球高齡化趨勢加劇，鼓勵學習多語言不僅有助於個人健康，也對公共醫療系統帶來正面影響。專家呼籲，透過健康飲食、規律運動及學習新技能，可降低約40%的失智症風險。無論年齡大小，積極接觸不同語言，都能強化大腦認知儲備，延緩失智症的發作。