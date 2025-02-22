收到帳單好意外 兩個小動作為她省下家中電費500元

女子換用LED照明、把不用電器插頭拔掉，每月省下電費500元。（取材自TikTok@lovediamondly）

一名女子自從改用LED燈泡、把不用的電器插頭全拔離插座之後，每月省下電費 500美元，她把「這麼簡單」的生活改變拍成影片，分享到TikTok 平台引起討論。

「The Cool Down」網站報導，一名TikTok用戶「lovediamondly」在影片中拿著自己在用的一具LED燈，並展示連續兩個月的電費帳單，表示上個月電費是642元，現在LED照明讓電費降到148元。

「lovediamondly」說自己改裝的LED照明可以充電、安裝於房子各個地點，如樓梯及廚房，照明功能這麼好，以至於她已完全停用房間天花板燈光。

除了新安裝的LED照明，「lovediamondly」還把廚房裡沒在用的電器，其插頭都由插座拔掉；居家專家也推薦這個重要省電 竅門。她表示，現在她奉行這兩個做法，房內空間不管臥室、客房都一樣，她預期電費會降下來，但沒料到降這麼多。

@lovediamondly Replying to @user8811124732054 Led Lights have made a huge difference! No longer having to use my 2 kitchen lights and stair lights all day helped tremendously! Thanks for asking me to update. They uploaded it today🤪💪🏾 #ledlights #lights #ledlight ♬ original sound - Lovediamondly

專家表示，做「lovediamondly」一樣的簡單改變，對一般人來說是很好的方式，可以循序漸進改變自己住家，減少開支，對環保有利。

例如由白熾燈改為LED燈泡，可以為屋主或租屋族一年省下600元；LED照明功能要比白熾燈強五倍，壽命長25倍，用電量減至少75%，造出來的汙染降為五分之一。

改換LED照明，再把沒在用的電器插頭拔掉，可以創造可觀的節能省電。電器沒在用但插頭仍連在插座，眾所周知就成了「能源吸血鬼」，即使電器關掉了，仍會持續耗能，占家用總電量的5%到10%。找出並拔掉能源吸血鬼，可以杜絕這種浪費，讓消費者年省約165元。