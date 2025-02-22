我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女主章若楠9集被性騷6次 「難哄」惹觀眾反感

川普開除參謀首長聯席主席布朗 換他接任

台灣10大遊憩熱門景點出爐 台北101僅第四、它成新榜首

記者周湘芸／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鹿港小鎮為去年10大遊憩景點榜首。(彰化縣政府提供)
鹿港小鎮為去年10大遊憩景點榜首。(彰化縣政府提供)

前瞻觀光研究室統計去年台灣10大觀光遊憩區人次，有4景點與2023年連續入榜，另有3景點為去年新增統計景點、6景點跌出榜外，其中，彰化鹿港小鎮及周邊地區1730.1萬人次首次納入統計即拿下冠軍，另外，安平小鎮因為舉辦台灣燈會人次暴增而入列。

前瞻觀光研究室統計，去年10大觀光遊憩區依序為鹿港老街及周邊地區1730.1萬人次、文化路夜市1598.3萬人次、安平小鎮1449.5萬人次、台北101 1274.9萬人次、老街溪沿岸步道1053.5萬人次、北港朝天宮987.4萬人次、松山文創園區980.8萬人次、林口三井Outlet976.6萬人次、田尾公路花園926.5萬人次、一中商圈917萬人次。

前瞻觀光研究室指出，去年共有5處景點突破1千萬人次到訪，較前年僅一中商圈1景點超過千萬人次還要多。而去年鹿港老街及周邊地區、文化路夜市及老街溪沿岸步道首次納入統計即擠進前5名；前年入榜的國父紀念館、北港武德宮、旗山老街、草悟道、逢甲夜市、大溪老城區，去年則跌出榜外。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，去年10大景點中，有4個是2023連榜、3個是新增統計景點，安平小鎮因為舉辦台灣燈會人次暴增而入列，台北101過去是統計景觀台遊客，鹿港則是新的榜首。

觀光

上一則

GIORGIO ARMANI春夏形象 胡歌詮釋內斂義式愜意

延伸閱讀

台景點去年遊憩人次 高雄蟬聯榜首 嘉義市成長1732%奪冠

台景點去年遊憩人次 高雄蟬聯榜首 嘉義市成長1732%奪冠
全球最友善城市 亞洲這國家意外居榜首

全球最友善城市 亞洲這國家意外居榜首
超市滿意度這2家以84分並列榜首 Costco只拿81分

超市滿意度這2家以84分並列榜首 Costco只拿81分
僅用21天「哪吒2」登頂全球動畫票房榜首

僅用21天「哪吒2」登頂全球動畫票房榜首

熱門新聞

四生肖被幸運之神眷顧好運連連。示意圖。（取材自pexels.com@Vija Rindo Pratama）

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

2025-02-16 00:15
「2024年娛樂明星商業價值TOP10」榜單出爐，楊紫（左）和王一博（右）名列第二、三名。（取材自微博）

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2025-02-18 21:09
和某些星座的好友在一起，總能感到莫名安心。情境示意圖。(圖╱123RF)

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

2025-02-15 20:00
12星座「不回顧過去」排名。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

2025-02-19 22:40
在家洗滌和保養羽絨外套不困難。示意圖。（取材自pexels.com@Vlad Chețan）

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

2025-02-20 21:05
四生肖男寵妻又會賺。（取材自pexels.com@Anastasiya Gepp）

4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出

2025-02-20 22:40

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
美擬禁中國人進國家實驗室 稱「偷了整整一代人」

美擬禁中國人進國家實驗室 稱「偷了整整一代人」