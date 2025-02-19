蘋果新款iPhone 16e發表 配備AI功能 售價599美元

使用者可以創造自己獨特的Genmoji，以更有趣好玩的方式和親朋好友聊天。圖／蘋果提供

在推出人工智慧功能不到一年的時間裡，蘋果就將這項功能引入了最實惠的 iPhone 。

相隔三年，蘋果終於再推出平價版新iPhone，這次命名方式也不一樣，改叫做「iPhone 16 e」，直接加入成為iPhone 16系列的新成員，與iPhone 16一樣使用A18晶片，這也代表了同樣可以擁有Apple Intelligence的各項AI功能，成為最實惠的AI手機新選擇。

有點意外的是只提供白色與黑色2款外觀，儲存容量選項則有128GB、256GB和512GB，建議售價599美元起。

iPhone 16e擁有6.1吋Super Retina XDR顯示器，維持瀏海設計，使用Face ID，配備USB-C連接埠，支援無線充電但沒有MagSafe設計。另外一個特色則是配備了「動作」按鈕，除了可以讓使用者依照使用習慣自行設定、快速取用多種功能，之後也可以透過它也解鎖全新的「視覺智慧體驗」，延伸Apple Intelligence技術，幫助使用者瞭解物品與地點，等於是也兼具了原本iPhone 16系列機種「相機控制」按鍵的部分功能。

在相機規格上，iPhone 16e則是配備了全新的二合一相機系統，雖然只有4800萬像素融合相機單鏡頭，但透過運算攝影技術，同樣可讓使用者拍出平衡光線與細節的絕美影像，並整合2倍望遠光學變焦，擁有更多構圖彈性。