2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

「2024年娛樂明星商業價值TOP10」榜單出爐，楊紫（左）和王一博（右）名列第二、三名。（取材自微博）

根據「搜狐」報導，知名娛樂數據機構藝恩數據發布了「2024年娛樂明星商業價值TOP10」榜單。榜單顯示，肖戰 、王一博、趙麗穎 、楊冪 等頂級藝人憑藉多部作品的亮眼表現，持續鞏固自身的市場價值。這些明星在過去一年中不僅積極轉型，也嘗試挑戰不同類型的影視作品，以進一步拓展自身演藝事業版圖。

TOP10 楊冪：影視雙豐收 持續探索新題材

2024年，楊冪主演的諜戰劇「哈爾濱一九四四」及古裝劇「狐妖小紅娘·月紅篇」相繼播出。此外，她參演的電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」於5月1日上映，展現了她在影視圈的多元發展。未來，楊冪還有一部備受關注的年代情感劇「生萬物」待播，該劇改編自小說「縈絆與決絕」，講述二十世紀二十至四十年代齊魯大地的土地變遷故事。

TOP9 白鹿：儘管無作品播出 仍備受關注

儘管白鹿在2024年尚無主演劇集播出，但她的待播作品庫存相當豐富。她主演的「衡門有狐·臨江仙」（搭檔曾舜晞）、「唐宮奇案之青霧鳳鳴」（搭檔王星越）、以及與歐豪合作的年代劇「北上」均備受影迷期待。

TOP8 趙露思 ：持續深耕古裝劇市場

2024年，趙露思搭檔劉宇寧主演的古裝劇「珠簾玉幕」播出，憑藉其古裝甜美形象再次吸引大量粉絲。此外，她與陳偉霆主演的「許我耀眼」及與彭冠英合作的「戀人」也已開機拍攝，進一步鞏固她在影視圈的地位。

TOP7 肖戰：古裝大劇「藏海傳」引發期待

肖戰在2024年拍攝了古裝劇「藏海傳」，該劇由「甄嬛傳」導演鄭曉龍執導，講述一位經歷家族滅門的少年十年後重返京城，憑藉營造技藝與智慧揭開陰謀的故事。此外，肖戰主演的電影「得閒謹制」則是正午陽光首次進軍電影圈的力作，備受市場關注。

TOP6 成毅：諜戰與古裝劇雙線並行

2024年，成毅主演的諜戰劇「深潛」成功播出，展現了其多變的戲路。此外，他還有多部古裝劇待播，包括武俠劇「英雄志」、「赴山海」，奇幻劇「狐妖小紅娘·王權篇」，以及古裝權謀劇「長安二十四計」。

TOP5 迪麗熱巴 ：懸疑與古裝並進 期待值拉滿

儘管2024年迪麗熱巴尚無主演劇集播出，但她的待播劇備受期待。其中，「梟起青壤」是一部懸疑探險劇，搭檔陳星旭；「慕胥辭」則是古裝奇幻劇，搭檔陳飛宇。此外，她與金世佳主演的刑偵劇「利劍玫瑰」，則聚焦於打拐民警的真實故事，預計將掀起觀眾討論熱潮。

TOP4 檀健次：三部劇集連播 氣勢如虹

2024年，檀健次迎來了爆發年，主演的「長相思2」、「四方館」及「獵罪圖鑑2」相繼播出，涵蓋古裝、探案及懸疑等多種類型。此外，他的待播劇「愛情有煙火」及「濾鏡」分別搭檔王楚然和李蘭迪，延續其在都市愛情劇市場的熱度。

TOP3 王一博：諜戰與軍事題材大放異彩

王一博在2024年主演的諜戰劇「追風者」獲得廣泛關注，劇中他飾演一位在動盪時代尋找人生方向的愛國青年。此外，他在電影「維和防暴隊」中飾演中國維和警察防暴隊狙擊手楊震，展現了全新的硬漢形象。

TOP2 楊紫 ：多部熱門劇集坐穩收視女王

楊紫2024年有三部劇集播出，分別是古裝劇「長相思2」、都市愛情劇「承歡記」及與李現搭檔的古裝劇「國色芳華」，均獲得不錯的市場反響。此外，她的待播劇「家業」與「青簪行」亦備受矚目，繼續展現其強勁的吸粉能力。

TOP1 趙麗穎：古裝與都市劇雙線開花

作為商業價值最高的明星，趙麗穎憑藉古裝劇「與鳳行」持續熱度不減。而她的待播劇「在人間」與「造城者」則進一步拓展其戲路。其中，「在人間」是一部都市懸疑劇，搭檔尹昉；而「造城者」則由她與黃曉明主演，講述現代城市建設的故事。此外，她還可能客串古裝劇「逍遙」，讓粉絲充滿期待。

趙麗穎憑藉自身熱度奪冠。（取材自搜狐）

隨著影視市場的競爭愈加激烈，這些明星們不僅要靠作品吸引觀眾，還需透過多元嘗試來鞏固自身影響力。未來一年，他們的表現將持續影響娛樂市場的走向，值得觀眾期待。