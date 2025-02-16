我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國準備派兵保衛烏克蘭 施凱爾：這關乎歐洲存亡

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

AI模型也會變老？「失智症」檢測不及格…有認知受損跡象

編譯季晶晶／綜合外電
新近研究顯示，大型語言模型和聊天機器人等AI技術，也會因為老舊，有認知能力受損的表現。這意味AI距離取代真人醫生還有一段路；示意圖。(路透)
新近研究顯示，大型語言模型和聊天機器人等AI技術，也會因為老舊，有認知能力受損的表現。這意味AI距離取代真人醫生還有一段路；示意圖。(路透)

根據英國醫學期刊（BMJ）2024年12月20日刊出的研究論文，大型語言模型（LLM）和聊天機器人等人工智慧（AI）技術，也像人一樣，會因為年齡，出現認知能力退化的跡象。這表示，即使醫療診斷愈來愈常仰賴AI，在肉眼明顯察覺之前，快速有效地從病歷、X光片和其他資料裡發現異常，但AI還不能很快地取代真人醫生。

科學家使用「蒙特婁認知評估」（MoCA）來測試市面上公開的、由LLM驅動的聊天機器人，包括OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Sonnet，以及Alphabet的Gemini。MoCA是專用來檢測老年人早期癡呆或認知受損的工具，滿分30分，人類受測者26分以上代表合格，認知無障礙。

對大多數LLM來說，它們在命名、專注力、語言能力和抽象概念等測試的某些方面看起來很輕鬆，但在視覺空間建構和執行功能的表現都不好，有幾個在延遲記憶比其他LLM表現更差。

至關重要的是，雖然ChatGPT最新版本（第4版）得分最高（30分裡獲26分），但較舊的Gemini 1.0僅得16分，導致了「較舊LLM出現認知能力衰退跡象」的結論。

這些發現挑戰了AI將很快取代人類醫生的假設。具體而言，研究作者反對在需要視覺抽象思維和執行功能的任務中使用AI，「領先的聊天機器人身上認知能力受損明顯，可能影響它們進行醫療診斷的可靠性，並削弱患者信心。」

根據研究作者，他們的發現僅僅是觀察性的，AI與人類心智運作方式的關鍵差異意味實驗無法構成直接的比較。但他們警告說，這可能是給AI臨床醫學應用踩煞車的「重大弱點」。

AI ChatGPT 檢測

上一則

男靠運動和戒吃甜食一年 從5XL改穿M「生活變輕鬆了」

延伸閱讀

微信 AI 超級應用接入 DeepSeek 「搜一搜」功能展開測試

微信 AI 超級應用接入 DeepSeek 「搜一搜」功能展開測試
號稱地球上最聰明AI…馬斯克：17日推出聊天機器人Grok 3

號稱地球上最聰明AI…馬斯克：17日推出聊天機器人Grok 3
微信也接入DeepSeek了 騰訊證實：正式進行灰度測試

微信也接入DeepSeek了 騰訊證實：正式進行灰度測試
因應DeepSeek競爭壓力 中國科技企業動作頻頻

因應DeepSeek競爭壓力 中國科技企業動作頻頻

熱門新聞

圖為元宵節吃湯圓示意圖。圖／AI生成

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

2025-02-13 14:00
四生肖被幸運之神眷顧好運連連。示意圖。（取材自pexels.com@Vija Rindo Pratama）

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

2025-02-16 00:15
網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

2025-02-08 21:15
四生肖今年事業運勢旺。（取材自pexels.com@ fauxels ）

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

2025-02-13 00:15
三星座財運愛情運勢雙豐收。示意圖。(美聯社)

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

2025-02-13 22:15
和某些星座的好友在一起，總能感到莫名安心。情境示意圖。(圖╱123RF)

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

2025-02-15 20:00

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
當公務員年薪可達百萬美元？ 加州這幾類工作就是

當公務員年薪可達百萬美元？ 加州這幾類工作就是
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌