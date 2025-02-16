「美國隊長4」北美票房奪冠「柏靈頓3」第二名

「美國隊長4」北美票房奪冠。（美聯社）

漫威 超級英雄電影「美國隊長4」（Captain America：Brave New World）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。勢如破竹的奇幻動畫片「哪吒之魔童鬧海」（Ne Zha 2，簡稱「哪吒2」），則以最少的放映影院數量衝入最新一期北美周末票房排行榜前五名。

據票房統計網站BoxOfficeMojo2月16日發佈的電影市場數據，36部影片北美周末票房（2月14日至16日）報收約1.53億美元，較前一周末大漲逾183%，漲幅與票房數據均創今年新高。美國聯邦節假日「總統日」長周末（2月14日至17日）期間，28部影片北美票房預計將達1.74億美元，遠超去年同期水平，並創下近5年來「總統日」長周末最高票房紀錄。

科幻冒險動作片「美國隊長4」是此輪漲勢的主要推手，儘管約8850萬美元首映周末票房成績僅處該系列中下游，仍以絕對優勢奪得本期北美周末票房冠軍。自2月14日亮相至今，該片北美票房迅速突破1億美元，全球票房約1.92億美元。

「美國隊長」系列2011年面世，前三部影片票房與口碑節節攀升。此番時隔近9年推出新作，開畫反響拿下該系列最低分，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分42、爛番茄新鮮度50%（246評），CinemaScore打分為B－。

中國影史票房冠軍「哪吒之魔童鬧海」亦於2月14日在北美公映，以三位數的放映影院數量博得約720萬美元首映周末票房，IMDb評分8.3。作為最新一期北美周末票房十強中放映影院最少的影片，其平均票房高達10909美元，僅次於「美國隊長4」居榜單第二位。另據網絡平台數據，「哪吒之魔童鬧海」總票房（含點映及預售）已突破115億元人民幣（約合16億美元）。

「柏靈頓3：熊熊去秘魯」北美票房第二名。（美聯社）

同日上映的另一部新片「柏靈頓3：熊熊去秘魯」（Paddington in Peru），以約1300萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍，開畫票房數據位於該系列中游。這部冒險喜劇片獲IMDb評分6.8、MTC評分65、爛番茄新鮮度94%（142評），CinemaScore打分為A。雖反響不俗，但與「柏靈頓熊」系列前作相比並不突出。

此外，懸疑恐怖喜劇片「心眼」（Heart Eyes）第二個上映周末票房不降反升，以約1000萬美元、20.4%環比增幅居本期榜單第三位，目前總票房約2263萬美元。夢工廠旗下奇幻喜劇動畫片「超狗神探」（Dog Man）以約973萬美元周末票房從上期榜單冠軍退居本輪排名第4位，總票房現約8722萬美元。