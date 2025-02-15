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紐約州104歲人瑞圓了生日夢：體驗坐牢、採指紋拍照

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紐約州104歲人瑞圓了生日夢：體驗坐牢、採指紋拍照

編譯俞仲慈／即時報導
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紐約州人瑞蘿莉塔104歲生日願望是體驗一下鐵窗滋味，坐在輪椅上的羅莉塔感受腳鐐的重量。(利文斯頓郡警長辦公室)
紐約州人瑞蘿莉塔104歲生日願望是體驗一下鐵窗滋味，坐在輪椅上的羅莉塔感受腳鐐的重量。(利文斯頓郡警長辦公室)

紐約州一名104歲人瑞最近度過一個別開生面的生日派對，體驗被關進監獄坐牢的感覺。但這位老奶奶並沒有犯罪，而是圓了她多年的夢想。

福斯新聞網(FOX News)報導，紐約州羅徹斯特(Rochester)南部利文斯頓郡(Livingston County)警長辦公室2月10日在社群平台臉書(Facebook)發文宣告：「我們的新朋友蘿莉塔(Loretta，姓氏未透露)今天來到警長辦公室參觀，以實現104歲生日願望！」並補充道：「蘿莉塔在2月8日慶祝自己104歲大壽。」

報導指出，蘿莉塔是當地一家療養院「赫伯特護理之家」(Hurlburt Care Communities)的住民，在104歲生日前夕，有人問她生日願望時，蘿莉塔提出非比尋常的要求，竟然是想要進監獄，因為以前從未去過監獄。

於是療養院為了實現蘿莉塔的願望與警方聯繫，並於2月10日透過臉書表達謝意：「感謝利文斯頓郡警察辦公室讓蘿莉塔願望成真！」並與網友分享羅莉塔參觀監獄的細節，這位百歲老人除了「見到許多獄警，包括一隻新警犬」，與大家一起吃蛋糕、喝咖啡，還體驗採集指紋、拍照、被鎖進牢房的特殊經驗。

利文斯頓郡警察辦公室透露蘿莉塔自願入獄時的表現「極有風度」並強調：「蘿莉塔參觀監獄時，玩得很開心，我們很高興能夠實現她的生日願望。」同時蘿莉塔也不忘分享個人長壽秘訣：「管好你自己的事！」

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)資料顯示，百歲人瑞僅占全國人口0.03%，蘿莉塔活到104歲相當難能可貴，但是比起全國最高壽人瑞還整整少了十歲。

德州115歲人瑞伊莉莎白·法蘭西斯(Elizabeth Francis)去年10月去世後，美國現今在世最高壽長者是定居賓州的114歲人瑞納奧米·懷海德(Naomi Whitehead)，1910年9月26日出生於喬治亞州的懷海德，自稱一生不抽菸而且滴酒不沾。

羅莉塔被短暫關進拘留室裡，感受坐牢的滋味。(利文斯頓郡警長辦公室)
羅莉塔被短暫關進拘留室裡，感受坐牢的滋味。(利文斯頓郡警長辦公室)

監獄 紐約州 臉書

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