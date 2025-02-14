全美六大受歡迎郵輪公司 迪士尼老少通吃、這家限成年旅客
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雖說郵輪出發港主要在海岸城市，但那麼多郵輪公司各有粉絲，最新線上博奕業者「BetMGM」研究「谷歌搜尋趨勢」(Google Trends)的數據後指出，各州有六大最受歡迎郵輪公司，建議大家下次出遊時好好規劃，找出居住州內最受歡迎的郵輪，甚至可能找到新的夢中歸宿。
迪士尼郵輪(Disney Cruise Line)
迪士尼由愛達荷到緬因等29州都雄踞最受歡迎郵輪公司。BetMGM表示，這是因為結合全家共同遊玩的娛樂、頂級服務，以及最愛的迪士尼角色的魅力，因此成為必搭的抉擇，尤其在加州、夏威夷、賓州及猶他州更是如此。
迪士尼主題公園廣受喜愛，才促生這麼廣泛的興趣，大朋友小朋友都期望把神奇的魔法體驗，由陸地延伸到海上。
嘉年華郵輪(Carnival Cruise Line)
研究發現嘉年華郵輪公司在東南部各州如阿拉巴馬、路易斯安納、田納西及南北卡羅來納州等11個州排行第一。
BetMGM指出，該公司有五花八門的啟航點，包括紐奧良、莫比爾(Mobile)等城市，可能係其「區域魅力」所在。
公主郵輪(Princess Cruises)
數據指出，公主郵輪支配了太平洋西北各州，在華盛頓、俄勒岡以及阿拉斯加、內華達及亞利桑納這幾個州最受歡迎。
維京之旅(Virgin Voyages)
維京之旅限定乘客必需成年，在郵輪業界算是新起之秀，在華府、馬里蘭、喬治亞三個州級地區崛起稱雄。
名流郵輪(Celebrity Cruises)
名流郵流在羅德島州、佛州兩地最受歡迎，兩州有全國最繁忙的港口。
BetMGM表示，佛州州民有那麼多選項，會選名流意味著渴望更精緻、尊榮的郵輪體驗，它能在佛州諸多郵輪公司、那麼多港口裡突顯出來。
MSC郵輪公司(MSC Cruises)
MSC在紐約州稱雄，2023年起推出全年不斷的服務；公司號稱糅合當代奢華、多元行程，與來自徹夜不眠的紐約市遊客能共鳴。
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