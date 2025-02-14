我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論令親友痛心

以情勒出名 Duolingo為何「賜死」吉祥物貓頭鷹？

全美六大受歡迎郵輪公司 迪士尼老少通吃、這家限成年旅客

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國眾多郵輪公司各有粉絲。圖為迪士尼郵輪。(美聯社)
美國眾多郵輪公司各有粉絲。圖為迪士尼郵輪。(美聯社)

雖說郵輪出發港主要在海岸城市，但那麼多郵輪公司各有粉絲，最新線上博奕業者「BetMGM」研究「谷歌搜尋趨勢」(Google Trends)的數據後指出，各州有六大最受歡迎郵輪公司，建議大家下次出遊時好好規劃，找出居住州內最受歡迎的郵輪，甚至可能找到新的夢中歸宿。

迪士尼郵輪(Disney Cruise Line)

迪士尼由愛達荷到緬因等29州都雄踞最受歡迎郵輪公司。BetMGM表示，這是因為結合全家共同遊玩的娛樂、頂級服務，以及最愛的迪士尼角色的魅力，因此成為必搭的抉擇，尤其在加州、夏威夷、賓州及猶他州更是如此。

迪士尼主題公園廣受喜愛，才促生這麼廣泛的興趣，大朋友小朋友都期望把神奇的魔法體驗，由陸地延伸到海上。

圖為迪士尼郵輪。(路透)
圖為迪士尼郵輪。(路透)

嘉年華郵輪(Carnival Cruise Line)

研究發現嘉年華郵輪公司在東南部各州如阿拉巴馬、路易斯安納、田納西及南北卡羅來納州等11個州排行第一。

BetMGM指出，該公司有五花八門的啟航點，包括紐奧良、莫比爾(Mobile)等城市，可能係其「區域魅力」所在。

圖為嘉年華郵輪。(美聯社)
圖為嘉年華郵輪。(美聯社)

公主郵輪(Princess Cruises)

數據指出，公主郵輪支配了太平洋西北各州，在華盛頓、俄勒岡以及阿拉斯加、內華達及亞利桑納這幾個州最受歡迎。

圖為公主郵輪。(美聯社)
圖為公主郵輪。(美聯社)

維京之旅(Virgin Voyages)

維京之旅限定乘客必需成年，在郵輪業界算是新起之秀，在華府、馬里蘭、喬治亞三個州級地區崛起稱雄。

圖為維京之旅。(維京之旅公司提供)
圖為維京之旅。(維京之旅公司提供)

名流郵輪(Celebrity Cruises)

名流郵流在羅德島州、佛州兩地最受歡迎，兩州有全國最繁忙的港口。

BetMGM表示，佛州州民有那麼多選項，會選名流意味著渴望更精緻、尊榮的郵輪體驗，它能在佛州諸多郵輪公司、那麼多港口裡突顯出來。

圖為名流郵輪。(美聯社)
圖為名流郵輪。(美聯社)

MSC郵輪公司(MSC Cruises)

MSC在紐約州稱雄，2023年起推出全年不斷的服務；公司號稱糅合當代奢華、多元行程，與來自徹夜不眠的紐約市遊客能共鳴。

圖為MSC郵輪。(美聯社)
圖為MSC郵輪。(美聯社)

郵輪 迪士尼

上一則

享年3025歲 Duolingo為何「賜死」吉祥物貓頭鷹？

下一則

三代分隔四地卻緊密相連 他用愛的小遊戲跟爸媽重建關係

延伸閱讀

今年近2千萬美國人計畫搭郵輪出遊 哪些是最熱門路線？

今年近2千萬美國人計畫搭郵輪出遊 哪些是最熱門路線？
男靠房市致富但貸款利率變高 2025年轉投這項投資商品

男靠房市致富但貸款利率變高 2025年轉投這項投資商品
好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買

好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買
婚禮請柬多次校對 關鍵字「多一個字母」新娘差點暈倒

婚禮請柬多次校對 關鍵字「多一個字母」新娘差點暈倒

熱門新聞

圖為元宵節吃湯圓示意圖。圖／AI生成

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

2025-02-13 14:00
網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

2025-02-08 21:15
三大生肖今年事業、財運、感情等運勢都非常好。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金

2025-02-08 23:15
四生肖今年事業運勢旺。（取材自pexels.com@ fauxels ）

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

2025-02-13 00:15
三星座財運愛情運勢雙豐收。示意圖。(美聯社)

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

2025-02-13 22:15

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

2025-02-09 23:31

超人氣

更多 >
情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買

好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人