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OpenAI旗下Sora服務震撼好萊塢 業界憂攝影師、動畫師等工作消失

編譯易起宇／綜合外電
今年的奧斯卡頒獎典禮籠罩在AI陰影之下。(路透)
今年的奧斯卡頒獎典禮籠罩在AI陰影之下。(路透)

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於10日晚間登場，今年在「奧本海默」與「芭比」兩部賣座電影領軍下，收視觀眾預料將回升，讓去年經歷兩場重大罷工的好萊塢娛樂公司，暫時度過歡樂時光。但近來一場始於串流的革命再度挑起好萊塢的科技焦慮：生成式人工智慧（AI）的影音威脅。

奧斯卡頒獎典禮去年轉播的收視觀眾降至1870萬人次，還不到2013年水準的一半，但今年情勢不同，結合「奧本海默」與「芭比」的「芭本海默」熱潮預料將延燒到這場年度盛事，有望提振今年的收視人數。

不過，英國金融時報(FT)報導，以漫威電影「黑豹」和「奇異博士」聞名的概念藝術家和插畫師歐媞絲表示，好萊塢正在與「競爭感」搏鬥。

她說，今年好萊塢也喜愛的賣座強片「奧本海默」和「芭比」獲奧斯卡最佳影片提名，「但今年好萊塢也在削減預算」，而OpenAI推出的文字生成影音AI服務Sora「讓人們嚇壞了」。

OpenAI在2月15日釋出幾段Sora製作的精美影音，品質讓電影攝影師、動畫師和電影製片極為震驚。導演暨製片人派瑞已率先發出警告。他表示，在看過Sora的展示影音後，他已「無限期」暫緩8億元的工作室擴展計畫。

1月一份報告發現，娛樂業是最早接納生成式人工智慧(AI)的產業之一，但這項科技可能導致「許多工作職位被完全消滅」。

該報告訪調300名企業領袖，近65%受訪者預期，生成式AI將在未來三年內導致工作機會減少。

在會消失的創意產業工作中，加州占了28%最高，其次是紐約。這還不包括也可能受到嚴重經濟的零工經濟從業人員和自由工作者。

迪士尼動畫工作室技術總監賈瑞特表示，他所處產業對生成式AI崛起的反應有很多種，一些人認有助減少辛苦乏味的工作，讓工作更輕鬆，但也有人認為將威脅自己花了大半輩子磨練的技能。

Sora目前只能生成約1分鐘的影片，且缺乏對物理作用的了解，但還在持續學習，而其學習方式正是好萊塢和其他產業的最擔心之處。

娛樂公司、媒體集團和一些個人，正嘗試阻止AI公司透過挖掘大量版權材料，強化其模型。

紐約時報去年12月控告OpenAI和微軟，成為第一家為了AI聊天機器人對簿公堂的美國大型媒體集團。微軟形容這樁官司是「末日未來論」，OpenAI則表示用來訓練的數據，都來自獲得授權和公開可取得的內容。

AI 好萊塢 OpenAI

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