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美女籃球星帕克秘婚娶妻並懷孕 與女兒共譜幸福生活

聯合新聞網 / 綜合報導
美國女籃球星帕克(左)與懷孕妻子(中)及女兒。 取材自candaceparker IG
美國女籃球星帕克(左)與懷孕妻子(中)及女兒。 取材自candaceparker IG

今年率芝加哥天空奪下WNBA總冠軍的35歲「女飛人」帕克(Candace Parker)在IG拋出震撼彈，除了透露自己與俄羅斯女籃國家隊一員佩特拉科娃(Anna Petrakova)已秘婚兩年，也表示和女方已有愛的結晶，與球迷們一同分享此喜訊。

過往戰績輝煌的帕克，在2008生涯首賽季，就一舉拿下最佳新秀和MVP殊榮，隨後也奠定她在美國女子籃球界無可動搖的崇高地位。她曾在2008與12年率美國家隊奪下籃球奧運金牌，也在2016年洛杉磯火花隊摘下WNBA冠軍後，今年再添第二座冠軍殊榮。

當球迷還沉浸在兩個月她的WNBA總冠軍榮耀時，帕克突然在IG宣布自己已秘婚兩年的訊息並且表示和妻子正在期待孩子的到來，她上傳多張婚禮照片寫下，「在所有親戚和朋友的見證下，我嫁給了我最好的朋友。」直接承認出櫃，而愛妻相隨的佩特拉科娃也回應表示，「我等不及與你共度餘生。」甜蜜氛圍布滿整個社群

帕克也感謝向妻子表示，「這段旅程並不容易，很高興我們一起度過了。無論是我們單獨或一起創下歷程，我都為此感到自豪。感謝妳陪伴在我身邊並適時糾正我，很感激生命有你。」深情的告白閃瞎不少球迷。

她也迫不急待與妻子迎接新生命的到來，並做好邁入下一階段的準備。文末她也提到12歲的女兒萊拉，並感激佩特拉科娃對她的照顧。

帕克先前與NBA球星威廉斯(Shelden Williams)有過一段婚姻，並且生下一名女兒，不過婚姻維持短短幾年就畫下句點，但現在仍和前夫維持友好關係並撫養女兒。她最後也興奮表示，「萊拉很想成為一個大姊姊。」，洋溢滿滿的幸福之情。

NBA 社群

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