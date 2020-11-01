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她怕浪費想吃掉小發芽的馬鈴薯 網急勸阻：小心中毒

編譯中心／綜合報導
馬鈴薯發芽後含有毒素，一不小心恐中毒嘔吐、腹瀉。圖／Ingimage
馬鈴薯發芽後含有毒素，一不小心恐中毒嘔吐、腹瀉。圖／Ingimage

發芽食物到底能不能吃？有些食物發芽後僅僅降低營養價值，但有的食物卻是發芽後食用會食物中毒！一名網友就在網路上發問，馬鈴薯發芽後到底能不能吃？引起網友熱烈討論。

一名網友於臉書社團上發文詢問，買了一批馬鈴薯回家後，因一時沒注意到，等到想起來時馬鈴薯身上已長出微小的嫩芽，常有人說馬鈴薯發芽後含有毒素，但因為範圍極小，原PO認為直接丟掉相當可惜，覺得太浪費，也聽說有人會將芽苞切除後再做烹調，為丟掉或食用這兩個選擇而猶豫不決，最後為了健康安全著想，原PO將發芽的馬鈴薯拍照上傳，尋求廣大網友的意見。

文章發布後，許多網友紛紛勸阻，「不要，發芽有毒素」、「只要發芽就不能食用了」、「一顆馬鈴薯不過十幾元，別拿自己身體當賭注」、「一點點也是芽，丟掉吧」、「以防萬一還是丟掉！」、「不行，發芽等於整顆馬鈴薯都會有毒，沒必要跟自己的命開玩笑」、「如果出事情，看醫生都不只花那個錢，丟了吧！」、「不能吃了」、「別為了怕浪費而犧牲掉健康」。

但也有許多網友不怕死的表示，「有店家不是也把芽眼削掉繼續賣嗎？」、「沒問題可以吃。芽眼正常！去皮時就會順便除掉了」、「沒問題可以吃，這根本看不出來」、「芽眼去除乾淨其他部分還可以吃」、「我是沒看到什麼芽，這顆應該還好吧」。

但其實馬鈴薯發芽後會產生大量的「茄鹼」，是馬鈴薯體內的天然毒素，特別耐高溫，即便切除發芽體及高溫烹調後，毒素仍舊存在，食用後可能出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重可能導致意識不清，因此發芽後絕對不能食用。

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