5位華人OurHope線上開唱，給歌迷希望！

12月19日舉辦的「五力全開OurHope線上演唱會」圓滿落幕，主辦單位世界日報用音樂撫慰疫情下的全美華人，鼓勵大家迎接全新2021年。直播影片因授權關係僅只能線上回放一個月，影片放至線上一個月已近達3萬人收看，若您有興趣，還可以選看Jason Chen及蔡恩雨的演唱畫面！

本活動由世界日報與聯合報系娛樂生活事業部共同舉辦，回憶起2020年末，台北聯合報系邀約周興哲演唱3首歌曲時，周興哲還大方主動跟主辦單位表示，他可以演唱五首歌曲，希望帶給歌迷無限能量；林宥嘉當天三首迷幻歌曲早已圈住線上粉絲們的心；彭佳慧的柔情嗓音，唱出深情與溫柔；Jason Chen用歌曲表達對家的喜愛，並鼓勵大家要珍惜與家人、朋友的相處時光；蔡恩雨用電音歌曲風格，希望帶給大家歡樂能量。

彭佳慧表示，「因為疫情關係，很多人都無法見面，她希望唱些歌，鼓勵歌迷朋友們。並在歲末年終時，用音樂力量去安慰大家」。另外，她也說：「今年因疫情關係，跟家人相處時間也變多了，自己也寫了歌，想傳達“總是會好的”並告訴大家疫情總是會過去的」。

周興哲不但創下疫情期間舉辦萬人演唱會的全球首例，也寫下個人紀錄，登上時代雜誌與CNN。周興哲表示，很感恩在這樣困難的時刻，自己還有很多工作機會；此次參加「五力全開Our Hope線上演唱會」，他也大放送，一口氣演唱五首歌，希望給予歌迷們正面能量。

林宥嘉表示：「參加此場演唱會覺得很好玩，也覺得很有趣。尤其是與工作導演組，一起討論如何呈現歌曲，我真得很喜歡這種感覺。」另外他覺得：「2020年，因為疫情關係，覺得事情有好有壞。但我剛好在今年迎接自己的女兒，更覺得當父親後，時間變少了…所以，覺得專心更重要。」他還說:「大家想休息的時候，一定要記得休息…」

2020年12月19日活動當天，世界日報邀請知名YouTuber-蔡恩雨、美籍華裔歌手Jason Chen 為大家獻唱:

一起來聽聽蔡恩雨美麗動人的聲音吧

一起來聽聽Jason Chen演唱的三首歌曲:

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