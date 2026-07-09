美國味全繪畫比賽【我生活中的中華文化】優勝作品揭曉

本屆 2026 味全繪畫比賽——我生活中的中華文化 的評選已結束。非常感謝各位選手、家長、和老師們的參與與支持！本屆的三位評審Xiao Hua Yang、Jodie Chiou、Felicia Liang都是第一次與本比賽合作，評審們都在深思熟慮後打出了評分，並給出了精彩的點評。比賽評審標準為：創意及原創性(佔比40%)、繪畫技巧與色彩(佔比30%)、主題符合度(佔比30%)。

評審點評稍後會整理後更新於活動官網、世界日報、Facebook賬號，與世界日報新聞網。本次比賽名單整理請見下文，請理解因為內部流程，我們將會在七月末單獨聯繫各位得獎者，感謝您的諒解！

若有任何問題，請聯絡世界日報活動組（718-746-8889 ext. 213），工作時間週一至週五，9AM-5PM。

味全繪畫比賽多年來一直感恩有大家的參與和支持，為在未來給更多小朋友展示的機會，主辦方號召選手、家長、老師們參與問卷調查，幫我們了解大家感興趣的主題，更好的給大家創作的空間：https://www.surveycake.com/s/N9vrG（填寫時間為1-3分鐘）

【優勝作品名單】

🏆【幼童組】第一名：Antony Miller、第二名：Ella Vartabedian、第三名：Victoria Shi、第四名：Elizabeth Liu

佳作：Olivia Chen、Yanjun Chen、Davina Chik、Milena Choi、Camelia Huang、Chen-Hsi Kuo、Lauren Shi、Michael Xu

🏆【高童組】第一名：Alexander Huang、第二名：Parnia Aldavood、第三名：James Yin、第四名：Joanna Lin

佳作：Zoey Chen、Chloe Chen、Youran Cheng、Audrey Cheng、Evan Hong、Elena Li、Alvin Li、Sarah Liu

🏆【青少年組】第一名：Leanna Jiang、第二名：Daphne Cheng、第三名：Arien Chiu、第四名：Chase Yang

佳作：Carissa Cheang、Zhaohan Gong、Lydia Hsu、Caroline Yao