2026美國味全兒童繪畫比賽「我生活中的中華文化」投稿時間即將截止！

歡迎點擊文中鏈接了解更多活動詳情並投稿，期待您的參與！

【紐約訊】世界日報與美國味全公司主辦的2026美國味全繪畫比賽「我生活中的中華文化」（Chinese Culture in My Everyday Life）距離截稿日期6月30日僅剩不到一個月時間，主辦方美國味全誠邀全美18歲及以下的青少年積極參賽。用心發掘身邊的傳統之美，讓更多人看見屬於自己家族與社區的文化故事。

中華文化不僅存在於典籍與節慶中，更潛藏在日常生活的各個角落。無論是春節門上的春聯、唐人街的熱鬧景象、端午節飄香的粽子，還是阿嬤泡的一壺茶、廟會裡的舞龍舞獅，又或是媽媽衣櫃中那件優雅的旗袍，都是值得孩子們用畫筆記錄的主題。主辦方美國味全希望透過這次比賽，引導參賽者用心發掘身邊的傳統之美，讓更多人看見屬於自己家族與社區的文化故事。

作品規格可選擇橫版（14英吋寬 x 11英吋高）或豎版（11英吋寬 x 14英吋高）。參賽作品需為原創，限彩色，可使用鋼筆、鉛筆、蠟筆、炭筆、油彩、丙烯、水彩或混合材質等傳統媒介，惟不接受數位創作或照片形式之作品。為獎勵優秀創作，獲勝者將獲得豐厚的獎金，每組第一名可獲得$350，此外第二、第三、第四名及佳作獎也會獲得獎金與獎狀獎勵。同時，本次活動另設新星獎獎狀，作為對有潛力的作品的認可與鼓勵。

本屆評審團陣容邀請到了三位以自己的方式展現中國文化，並具豐富創作與出版經驗的藝術工作者擔任評審，期待以專業且鼓勵的角度發掘青少年的文化觀察與美術才華。其中現居紐約的插畫家楊曉華，作品涵蓋報刊與媒體插圖領域，合作客戶包括《紐約時報》、《紐約客》、《華爾街日報》等。其創作曾獲 Society of Illustrators、American Illustrations等多家機構與媒體肯定，具備豐富的商業與編輯插畫經驗。

另一位評委Jodie Chiou是現定居紐約的台裔美籍插畫家與設計師。她專注於童書與插畫創作，擅長從日常捕捉充滿省思、喜悅與荒誕感的瞬間。其作品曾被 Cheltenham Illustration Awards、Golden Guide、Colossal 與 Pretty Wishes 等媒體報導，兼具學術與實務素養。

最後要介紹的是活躍於加州灣區的藝術家兼版畫家 Felicia Liang。她以繽紛色彩與具敘事性的人物、食物、靜物及城市風景見長，作品反映其所處社群與台裔美國人的文化認同。她為商業與編輯客戶創作插畫，並透過線上平台、手作市集及各地零售通路販售版畫與畫冊，兼具跨域創作與行銷經驗。

這三位評審們將在技巧的基礎上，以作品的創意與真誠表達作為評審標準，期待發現大家獨特的藝術視角。活動截止日期為2026年6月30日（週二），請感興趣的讀者請點擊鏈接了解詳情，並將作品透過線上表單上傳，或郵寄至指定地址參賽。無論您是初嘗畫筆還是已有心得，都歡迎投稿，以色彩與線條為生活中傳統文化的印記留影。如需更多資訊，請聯絡世界日報活動組（電話：718-746-8889 ext. 213）。