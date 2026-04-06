「台灣民歌50年」演唱會 北美巡演紐約場：4月23日、24日演出

本次校園民歌演唱會歌手陣容包括清清楚楚（吳楚楚、張明智）、侯德健、鄭怡、潘越雲、金智娟（娃娃）、葉佳修、邰肇玫、周治平、趙詠華及凃佩岑等。

【紐約訊】五十年光陰，一首歌即可喚醒整段青春。1970年代台灣校園民歌運動以樸實的旋律與真摯的歌詞，記錄了友情、理想與土地的情感。如今，「台灣民歌50年—飄洋過海來團圓」北美巡迴演唱會即將啟程，主辦單位美國華人票房文化傳播公司誠摯邀請北美各地華人走進劇院，與原唱歌手一同重溫那段屬於一代人的共同記憶。適逢《世界日報》創刊五十周年，本巡演以「歌聲跨越半世紀」為主題，象徵新聞與音樂兩個五十年的文化交會與相互陪伴。

此次巡演源自2025年11月於台北大巨蛋舉辦的「民歌50」紀念演唱會，當晚超過七小時的演出與四萬人合唱的場景，成為促成漂洋過海計畫的動力。原班製作團隊攜手將原創、原唱、原音的精神帶上北美舞台，演出安排超過三小時的經典串聯，並特別搭配珍藏影像與歷史片段，重現當年大合唱的感動。

演出陣容堅強，匯聚了清清楚楚（吳楚楚、張明智）、侯德健、胡德夫、鄭怡、潘越雲、金智娟（娃娃）、葉佳修、邰肇玫、周治平、趙詠華、凃佩岑等多位民歌代表人物。曲目涵蓋《鄉間的小路》《外婆的澎湖灣》《橄欖樹》《龍的傳人》《天天天藍》《野百合也有春天》《美麗島》《那一場風花雪月的事》等耳熟能詳的作品。更令人期待的是，《龍的傳人》原作者侯德健將親自演唱，帶來原味經典；部分場次還安排神祕旅美歌手與知名美聲歌手邵孔川（Jimmy）驚喜出演，為觀眾增添驚喜。

本次巡演提出「50Plus」理念：五十年不是終點，而是累積與延伸。經歷歲月沉澱的民歌，除了旋律與歌詞，更承載了整個世代的生活記憶與情感脈絡。對許多在海外生活的華人而言，民歌是連結故鄉與自我記憶的重要媒介；在異鄉的文化土壤中，這些歌曲成了家庭與社區間代際對話的橋樑。主辦單位希望透過舞台讓不同年齡層的觀眾都能感受民歌的時代溫度，並讓年輕一代理解這段華語音樂史的重要性。

此次巡演不僅是音樂盛會，也是文化交流的平台。主辦方表示，與《世界日報》五十周年同步舉辦，既是慶賀也是致敬：報紙長年陪伴海外華人生活，記錄社群脈動；民歌則以歌聲保存情感記憶，兩者在時間軸上互為見證，象徵華人文化在海內外的延續與扎根。巡演更將結合展覽、舞台片段與觀眾互動，讓聆聽不僅是回憶的觸發，也成為文化傳承的實踐。

當熟悉的吉他和弦再次響起，或許你會在某一句歌詞中看到當年的自己，或在合唱中找到久違的感動。來劇院，不只是看一場表演，而是一次跨越半世紀的團圓。主辦單位誠摯邀請北美各地觀眾踴躍購票，鼓勵家庭購票共賞，讓父母與子女在同一場演出中分享不同世代的故事與情感，一同在歌聲中重溫青春記憶，見證台灣民歌與《世界日報》一同走過的五十年。

紐約巡演：4月23日（星期四）、4月24日（星期五），晚上七點於 Colden Auditorium, Reeves Ave, Flushing, NY 11367

聯繫電話：510-589-8892；購票方式：點擊鏈接。