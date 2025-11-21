2026 健保論壇將於 12/13 在法拉盛喜來登登場　聚焦政策變動與市場趨勢

2026健保論壇活動宣傳圖

面對快速變動的美國健保制度，以及即將在 2026 年正式上路的多項政策調整，社區民眾、保險從業者與醫療服務機構都迫切需要最新、最準確的趨勢判讀。為回應這股明顯升溫的資訊需求，世界日報（World Journal）特別舉辦「2026 健保論壇」，將於 2025 年 12 月 13 日（週六）在法拉盛喜來登酒店盛大舉行。論壇集結政府單位、產業領袖與專業服務機構，致力於打造華人社區最具實用性、最具公信力的健保資訊平台。

本次論壇的亮點之一，是由紐約州健保局（NY State of Health）協辦、聯合健康保險（UnitedHealthcare）贊助，攜手分享市場第一線的政策解讀與最新動態。主辦單位表示，在健保環境日益複雜、多元競爭的當下，華人社區極需更清晰的導引與分析，此次論壇正是為此而生。

來自紐約州健保局的分析師陳敏敏（Min Min Chen）將率先登場，從官方角度解讀即將展開的新一輪開放投保期（Open Enrollment）進度與程序，並針對投保人口結構、醫療補助資格及申請趨勢做深入分析。她將提供官方數據與案例，幫助民眾判斷自身家庭的最佳方案，並了解州府在 2026 年前後的政策走向。

陳敏敏:紐約州健保局分析師

而聯合健康保險亞裔市場部經理陳紹南（Sunny Chan）則將著重講解紅藍卡即將出現的制度調整，包括計畫類型的差異化策略、給付項目的變動與各大保險公司在產品設計上的前瞻布局。他亦將剖析高齡族群的消費行為轉變，協助業者提前擬定行銷策略，並讓家庭照護者掌握長者醫療資源的最新變化。

陳紹南:聯合健康保險亞裔市場部經理

此外，聯合健康保險的社會計畫銷售經理趙黛絲（Daisy Chiu）將介紹白卡與基本計畫（Essential Plan）適用族群的最新調整，包括收入門檻、保費補助與新增加的福利項目，協助醫療院所、社福團體與保險經紀人更精準掌握即將改變的政策，進而優化服務模式、擬定客戶策略。

趙黛絲:聯合健康保險社區計畫銷售經理

除了專題演講外，論壇現場更設有多個攤位展區，邀請多家重要機構提供諮詢與服務，包括紐約州健保市場、聯合健康保險、必達白安事務所、紐約人壽、余仁生、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、阿茲海默症關愛服務、法拉盛快捷急診中心等。現場將提供免費健康篩檢、醫療資訊諮詢，讓民眾在同一場活動中同時獲得專業知識與健康檢查，完成「學習＋體驗」的雙重收穫。

為讓活動更具互動性與趣味性，大會也將於活動尾聲舉行抽獎，提供多項精美禮品，期望以輕鬆方式回饋支持社區的參與者。

此次論壇將以實用、可靠、前瞻的健保資訊，協助民眾在政策變動中做出更有把握的選擇。無論是為家庭規劃或希望掌握 2026 年健保市場的最新趨勢，都不應錯過這場難得的高品質盛會。席位有限，歡迎儘早報名參加，搶先掌握最關鍵的第一手資訊。

「2026 健保論壇」將於 12 月 13 日（週六）上午 11 時 30 分至下午 3 時 30 分，在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行（135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354）。因活動資訊含量高，預計將吸引大量民眾與從業者參加，主辦單位提醒座位有限，建議及早報名以確保席位。報名專線：(718)-746-8889 分機 213，或掃描宣傳頁上的 QR Code 報名。