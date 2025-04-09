紐約生活╱被背叛的承諾：布碌崙U大道遊民所的抗爭

居民在即將建造遊民所的場址前聚集抗議非法建造遊民所。 讀者/提供

承諾與變更

2021年，市政府在U大道推出的可負擔住房項目獲得社區廣泛支持，居民相信這將為中低收入家庭提供居住機會。然而，2023年更換開發商後，項目內容在未通知社區的情況下悄然改變為遊民收容所。直到圍欄豎起、施工即將展開時，居民才驚覺計劃已變更。

「我住在這個地區40多年，這裡一直很安靜、安全且便利。」抗議者李小姐表示，「之前他們說要建可負擔住房，2023年突然改成遊民所，這完全是欺騙居民。」

社區團結抗爭

自得知變更消息那天起，居民便自發守住工地，阻止施工展開。有人從早到晚值守，有人通宵留守。當地商家也紛紛支持抗爭，提供水果、便當等物資。

鄰近的86街社區居民，儘管自身已抗議當地遊民所計劃250多天，仍前來聲援U大道居民的抗爭，體現「唇亡齒寒」的團結精神。

安全與秩序憂慮

社區居民強調，他們擔憂的是安全、環境和生活秩序，而非對弱勢群體的偏見。

「如果建成遊民所，整個社區環境將完全不同。」李小姐進一步解釋，「這裡有很多老人、孩子，還有一所托兒所就在附近。托兒所園長也明確表示，遊民所將嚴重影響孩子們的安全。」

法律戰線展開

開發商曾嘗試從福特街居民後院與遊民所場址接壤處偷偷進場施工，但被5名福特街住戶擋住。隨後雙方互相提起訴訟，開發商控告居民阻工，居民則反訴開發商非法施工。

社區公聽會爆發衝突

2025年3月25日，布魯克林第15社區委員會召開聽證會，吸引800人湧入會場，另有200人在外高舉抗議標語。會上幾乎所有發言者都表達了對遊民所計劃的反對立場。

開發商Westhab表示，計劃中的收容所將安置帶孩子的家庭，175間獨立公寓每間都配有廚房、浴室及安保系統。然而，其發言多次被群眾打斷，現場氣氛緊張，會議一度被迫暫停。

利益輸送質疑

紐約州第59選區州眾議員威廉姆斯對此事表示深切關注，尤其是關於市遊民服務局(DHS)與開發商Westhab之間可能存在利益輸送的報導。

據調查顯示，Westhab的一位高管史密斯是DHS管理者卡特的姐妹，而Westhab從DHS獲得了高達17億元的合同。威廉姆斯議員呼籲立即停止建造遊民所，並要求徹查項目決策過程及背後可能存在的利益交換。

反對黑箱操作

U大道居民強調，他們反對的不是幫助弱勢群體，而是被排除在決策過程之外。對許多華人居民來說，這場抗爭不僅關乎環境和安全，更是拒絕黑箱操作的妥協。

連遊民局的工作人員也承認，沒有一個社區願意容納遊民所，那麼為什麼還要堅持在我們社區建設？

社區成員齊聲表示，這場抗爭將持續下去，他們呼籲市政府反省在居民區建設遊民所的政策，並尊重最初對社區的承諾。

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