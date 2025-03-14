紐約生活╱虛報開銷就是逃稅 會計師解答：如何知道自己是少報還是多報

華人報稅服務中心稅務經理Jasmine(左）、Tim（右）講述報稅注意事項 田釗/攝影

隨著報稅季節來臨，許多人正面臨一年中最棘手的財務任務。「避稅」與「逃稅」這兩個常被提及的詞彙，界限何在？本報深入華人社區，探討如何在合法框架內優化稅務規劃。

避稅與逃稅的關鍵區別

華人報稅服務中心資深會計Tim：合法避稅是根據聯邦法律，有憑據有單據的報銷支出。納稅人能夠提供這些單據給國稅局查驗。而逃稅則是虛報不存在的開銷，以不合理方式減稅，這屬於違法行為，將導致嚴重後果。

家庭減稅有效策略

有小孩的家庭通常不需擔心補稅問題，反而有機會獲得退稅。此外，房屋貸款也是一項常見的抵稅方式，許多居民希望了解更多相關細節。

確保準確報稅的步驟

想避免報稅錯誤的納稅人，應首先確認總收入，包括工資、利息和股息等。擁有股票投資者可向經紀行索取1099表格以便報稅。核實總收入後，再與提供給會計的信息比對，即可確認是否有誤報情況。

小企業主稅務注意事項

自營企業或小生意經營者只能合法報銷實際開支。建議至少保留所有開銷憑據和資料4-5年，以備國稅局查稅使用。

留學生特殊報稅規定

華人報稅服務中心稅務經理Jasmine：持F1簽證的留學生適用不同的報稅規則。需確認首次使用F1簽證的年份並開始累計。超過5年的留學生按居民標準報稅；未滿5年則按非居民報稅，並應確認其原籍國是否與美國有稅務條約。

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