紐約生活╱報稅不等於交稅 綠卡、入籍、退休金，快看報稅如何影響你的人生大事

梁會計師 田釗/攝影

在美國，報稅是每個居民都需要遵守的重要法律義務。然而，很多人對於報稅的複雜性以及它和申請綠卡、入籍等事務之間的關係了解並不多。值得注意的是，報稅並不等於需要交稅，根據個人情況，很多人在報稅後反而能獲得退稅。

報稅與移民身份申請有著密切的聯繫。無論是上庭親屬移民、綠卡申請還是入籍，報稅都是審核過程中非常重要的一環。沒有按時報稅可能導致身份申請被拒絕。即使政府允許補報，申請人也需要繳納額外的罰金，造成不必要的經濟負擔。

關於現金收入，需要明確的是，美國實行自覺報稅系統，幾乎所有收入都需要申報，無論是否收到W-2或1099表格。抱持僥倖心理認為現金收入不必報稅是危險的想法。一旦被查出故意漏報，後果可能包括高額罰金，嚴重情況下甚至面臨牢獄之災。

報稅還直接關係到個人的社會保障福利。不報稅意味著沒有累積社安基點，將來退休時就無法獲得應有的退休金。此外，報稅記錄還會影響個人申請失業保險等其他福利的資格。

若收到國稅局查稅通知，不必過度恐慌。大多數情況下，這類通知源於系統誤差或信息不匹配。重要的是尋求專業協助，因為大部分的罰金都有可能申請豁免。

總而言之，報稅不僅是為了遵守法律，更與個人的移民身份、未來的退休金、失業保險等生活各方面息息相關。了解並履行報稅義務，是保障自身合法權益的重要步驟。後續還將有更多關於股票投資報稅的相關討論，敬請關注。精彩資訊每週三更新，歡迎大家關注訂閱“世界e生活”YouTube頻道：https://www.youtube.com/@WJeLife