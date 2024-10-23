「升大學教育講座」名校招生專家分享大學申請秘訣 11月等你報名

11月16日升大學教育講座，日前報名中。 世界日報／提供

【紐約訊】隨著大學申請季節的來臨，許多家長和學生感受到升學壓力。在這個重要時刻，掌握最新申請趨勢和時間規劃，對於即將升大學的學生至關重要。為了幫助大家在升學道路上獲得實用的指導和關鍵資訊，世界日報將於11月16日（六）下午1點30分，在法拉盛喜來登飯店7樓舉辦「升大學教育講座」，歡迎民眾報名參加。

特邀名校招生官曾翎毓(左)、升學指導員王稚鶴(中)及哥倫比亞大學生黃維祥(右)，分享申請大學的法寶。 世界日報／提供

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講座特邀三位不同領域的專家，分別來自招生、輔導和申請成功經驗分享。首先，曾翎毓(Tiffany Tzeng)，現任紐約大學（NYU）招生總監，並擁有賓州大學華頓商學院教育碩士學位，將為大家帶來「美國大學申請：時間規劃解析與最新趨勢內幕指南」。曾翎毓的講題涵蓋美國大學招生流程的深入解析，並分享招生官如何評估申請材料，幫助學生為申請做好充分準備。她將討論如何在高中四年內，打造強大的學術背景與課外活動，並給予撰寫個人陳述的具體建議，幫助學生展示個人特點和領導力。此外，推薦信的獲取及大學面試的準備，也是她的講座重點之一。

王稚鶴(Jeremy Wang)，湯森哈理斯高中的雙語輔導教師暨升學指導員，將主講「如何申請理想的大學」。他將介紹不同大學類型的選擇和準備過程，並提供免費或低價的入學輔導資源。此外，王老師將詳細說明申請流程及擇優錄取的標準，幫助學生了解申請材料的重要性。他也會講解如何準備申請短文及獎學金、助學金的申請流程，並提供實用的資源連結。

來自哥倫比亞大學經濟系的黃維祥(Steven Huang)將分享他成功申請名校的經歷，講述如何在申請過程中展現自我並撰寫有力的個人陳述。他還會介紹如何選擇合適的推薦人，以及大學面試的準備策略。黃維祥特別強調打造學術與課外活動背景的重要性，並將為即將申請的學生們提供有價值的建議，幫助他們在競爭激烈的申請中脫穎而出。

世界日報升大學教育講座，分享成功申請大學的指南。 世界日報／提供

這場講座對於有意申請美國大學的學生和家長來說，是一次不容錯過的機會。無論是大學選擇、申請準備，還是撰寫個人陳述和申請獎學金，三位講師將提供具體的策略和建議，幫助參加者順利完成升學之路。免費報名參加，請訪問以下網址：https://bit.ly/edu1116。